Batterie-Anbieter Tesvolt baut Vertrieb auf vier Kontinenten aus

Tesvolt, Hersteller von Batteriespeichern für Gewerbe und Industrie, meldet eine starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021.

Dabei macht Tesvolt mittlerweile über 40 Prozent seines Umsatzes mit Batterie-Systemen im Ausland. In Deutschland sei die Nachfrage nach intelligenten Stromspeichern ebenfalls hoch.

170 Prozent mehr Aufträge als im ersten Halbjahr 2020

„Unsere Mission ist es, bezahlbare grüne Energie in jeden Winkel der Welt zu bringen“, erklärt Daniel Hannemann, Kaufmännischer Geschäftsführer von Tesvolt. Man habe neue Vertriebspartnerschaften für Lateinamerika und Afrika aufgebaut. Auch die Partnerschaft für den australischen Markt sei intensiviert worden. Das mache sich nun am gestiegenen internationalen Auftragseingang bemerkbar. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 habe dieser um 170 Prozent zugelegt. Insgesamt hat Tesvolt weltweit bisher Batteriespeicher für rund 2.200 Projekte geliefert.

Marktanteile für Batterie-Speicher in Europa und Übersee

In Europa sieht Tesvolt seinen Marktanteil an gewerblichen Energiespeichern bei rund 20 Prozent. in Deutschland beziffert das Unternehmen seinen Marktanteil im Kernsegment der Batteriespeicher in den Größenklassen von 30 bis 1.000 kWh sogar bei 49 Prozent. Auch in einigen Märkten in Übersee hält Tesvolt nach eigenen Angaben einen Marktanteil im zweistelligen Bereich.

EE-Fachhändler ist Tesvolt-Vertriebspartner in Afrika

Für den afrikanischen Markt arbeitet Tesvolt mit Solarworld Africa aus Kapstadt zusammen, einem der größten Fachhändler für Erneuerbare-Energien-Komponenten. „Da sich die Strominfrastruktur in Afrika von Land zu Land stark unterscheidet, sind auch die Anforderungen unserer Kunden sehr unterschiedlich“, berichtet Gregor Küpper, Geschäftsführer von Solarworld Africa. Die Stromspeicher von Tesvolt könnten alle dies verschiedenen Anforderungen erfüllen.

Großes Marktpotential für gewerbliche Stromspeicher in Brasilien

In Südamerika kooperiert Tesvolt mit dem Projektierer Brasal Energia aus Brasiliens Hauptstadt Brasília. Für den brasilianischen Markt ist Ideatek aus der Nähe von São Paulo autorisierter Servicepartner von Tesvolt. „Tesvolt ist Technologieführer im Gewerbespeichermarkt und arbeitet noch dazu mit dem Premium-Wechselrichterhersteller SMA zusammen. Das schafft großes Vertrauen und eine gute Position in Brasilien“, sagt Rogerio Mattos, Geschäftsführer von Ideatek. Er sieht für Stromspeicher haben in Brasilien ein riesiges Marktpotential. Der Strom für Gewerbe und Industrie koste tagsüber etwa fünf bis acht Mal so viel wie in den Nachtstunden. So amortisierten sich Batteriespeicher häufig innerhalb weniger Jahre.

7.9.2021 | Quelle: Tesvolt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH