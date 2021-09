Niedersachsen: Batterieförderung endet mit 19.000 geförderten Photovoltaik-Speichern

Foto: bluedesign / stock.adobe. com

In Niedersachsen läuft das Förderprogramm für Batteriespeicher aus. Seit vorigem Herbst hat die Landesregierung Zuschüsse für fast 19.000 Speichersysteme für PV-Anlagen in Höhe von 75 Millionen Euro genehmigt.

Bedingung für die Förderung der Batterie-Speicher war dabei der Neubau beziehungsweise der Erweiterung einer Photovoltaik-Anlage um mindestens 4 kW. So entstanden im Rahmen der Batterieförderung nicht nur rund 19.000 Speicher, sondern auch 18.000 neue Photovoltaik-Anlagen in Niedersachsen. Weitere 1.000 PV-Anlagen wurden erweitert. Für besonders große PV-Anlagen und für Ladepunkte für Elektroautos gab es in dem Programm zusätzliche Boni.

Seit dem heutigen Dienstag ist das Programm geschlossen. Die Mittel sind ausgeschöpft, es werden keine neuen Anträge mehr angenommen.

Laut einer Auswertung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen hat der Ausbau der Photovoltaik in dem Bundesland kräftig zugelegt. Treiber sind dabei vor allem Einfamilienhäuser. Am stärksten fällt der Zuwachs im Westen des Landes aus.

Energieminister Lies: Bundesweite PV-Pflicht „ernsthaft diskutieren“

Niedersachsens Minister für Energie und Klimaschutz, Olaf Lies, sieht die Batterieförderung in Niedersachsen als vollen Erfolg. Die Anträge stammten überwiegend von Privatpersonen. Das Programm habe den Ausbau der Photovoltaik in Niedersachsen vorangebracht. Es sei nicht nur für die Energie- und Mobilitätswende wichtig gewesen, sondern auch ein wichtiger konjunktureller Impuls für die ausführenden Handwerksunternehmen, bilanziert Lies.

Er appelliert nun an den Bund, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. “Die Erhöhung der Ausschreibungsmengen im EEG und die Verbesserungen der Bedingungen für Mieterstrom und Eigenverbrauch sind dringend erforderlich“, so Lies. Außerdem müsse man Bürgerinnen und Bürger spürbarer an den Vorteilen der Energiewende beteiligen, zum Beispiel mit Bürger-Energiegenossenschaften.

Auch eine bundesweite PV-Pflicht für Neubauten solle man ernsthaft diskutieren. „Wirtschaftlich ist eine PV-Plicht für Neubauten aus meiner Sicht schnell rentabel, energetisch sinnvoll und notwendig für die Energiewende“, so Lies.

7.9.2021 | Quelle: MU Niedersachsen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH