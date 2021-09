Die Has·To·Be Gmbh hat sich rund 35 Prozent Marktanteil in der DACH-Region gesichert und forciert den Ausbau der Anzahl der an die E-Mobilitätssoftware Be.energised angebundenen Ladepunkte europaweit.

Die aktuellen Zahlen Ende August verdeutlichen: Neben dem massiven Absatz von E-Fahrzeugen wächst auch die Infrastruktur stetig mit: Allein in Deutschland gibt es bereits 44.174 öffentlich, zugängliche Ladepunkte, in Österreich 9.3534 und in der Schweiz 8.2085 – also im gesamten DACH-Raum knapp 62.000 Ladepunkte. Knapp 22.000 aller im DACH-Raum verfügbaren Ladepunkte laufen schon über die E-Mobilitätssoftware Be.energised, die Cloud-Plattform der Has·To·Be GmbH für die Verwaltung, den Betrieb und Abrechnung von Ladeinfrastruktur.

Alle zwei Sekunden ein Ladevorgang über E-Mobilitätssoftware Be.energised

Den Durchbruch der E-Mobilität zeigt auch der Anstieg der abgewickelten Ladevorgänge: Has·To·Be konnte die über Be.energised abgewickelten Ladevorgänge seit Anfang September 2020 verdreifachen. Waren es Ende August 2020 noch fünf Millionen Ladevorgänge, sind es nur ein Jahr später schon 15 Millionen von E-Autofahrern der Has-To-Be-Kunden gestartete Ladevorgänge. Aktuell beginnt alle zwei Sekunden ein Ladevorgang.

Das Ladenetz der Europäischen Union weist trotz inzwischen 274.8216 öffentlich zugänglichen Ladepunkten immer noch große Lücken auf und konzentriert sich auf nur wenige Länder, vor allem der süd- und osteuropäische Raum ist von einer fast flächendeckenden Autostrom-Versorgung oder gar einer Rundumversorgung wie mit Benzintankstellen noch weit entfernt. Um genau diese Lücken zu schließen, setzt Has·To·Be auf Wachstum und fortlaufende Elektrifizierung weltweit. Mit Erfolg: die an Be.energised angebundenen Ladepunkte haben sich innerhalb der letzten 12 Monate auf mehr als 40.000 verdoppelt. Über 1.000 internationale Kunden und Projekte in mehr als 45 Ländern, darunter sogar Japan sind für den Erfolg von Has·To·Be verantwortlich.

„Wir werden uns in den kommenden Jahren neben dem weiteren Ladeinfrastrukturaufbau drei Herausforderungen widmen: der Preisoptimierung, der Stabilisierung und der Lastverteilung“, sagt CEO Martin Klässner. „Laden muss wirtschaftlich werden, um dauerhaft attraktiv zu bleiben und mit zunehmender Marktdurchdringung brauchen wir intelligente Managementsysteme, um Stromspitzen auszugleichen und somit auch regenerative Energien voranzutreiben. An deren Lösungen werden wir gemeinsam und für unsere Partner und Kunden arbeiten.“

27.9.2021 | Quelle: Has·To·Be GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH