Kopp integriert Nickel-Metallhydrid-Speicher für Photovoltaik ins Smart-Home

Der Elektrotechnik-Anbieter Kopp und der schwedische Speicherhersteller Nilar stellen auf der ees Europe eine gemeinsam entwickelte Batterielösung für Solaranlagen vor.

Die Unternehmen betonen besonders die Sicherheit. Der Nickel-Metallhydrid-Speicher für Photovoltaik-Systeme enthält keine brennbaren Elektrolyte. Er sei der einzige Speicher „seiner Art“, der nicht auf Lithium-Ionen-Technologie setze. Das ist in zweierlei Hinsicht missverständlich. Vor dem Boom der Lithium-Ionen-Akkus waren in der Solarbranche nämlich Bleiakkus üblich, von denen auch etliche noch im Einsatz sein dürften. Mit den heutigen voll integrierten Speichersystemen waren die Bleiakkus aber tatsächlich noch nicht zu vergleichen. Doch auch in moderenen Speicher ist die Lithium-Ionen-Technologie nicht allein. In den Beneluxstaaten und Skandinavien bieten Nilar und der Wechselrichterhersteller Kostal nämlich auch schon ein Nickel-Metallhydrid-System an. Kopp startet dagegen den Vertrieb im deutschsprachigen Raum.

15 Jahre Garantie auf Speichersystem

Ihren gemeinsam entwickelten Photovoltaik-Speicher auf Basis der Nickel-Metallhydrid-Technologie zeigen Kopp und Nilar auf der ees Europe in München. Es handelt sich um ein Heimspeicher-System mit einer nutzbaren Kapazität von 5,76 kWh. Zum Paket gehört auch ein Wechselrichter von Kostal. Das Speichersystem sei ab sofort ab Lager lieferbar. Kopp gibt auf das Produkt eine Garantie von 15 Jahren.

In den nächsten Monaten sollen weitere Produkte folgen. Langfristig haben die beiden Unternehmen auch das gewerbliche Segment im Blick. Dabei setzt Kopp auf sein Netzwerk und will seine Technologie als Full-Service-Plattform etablieren.

Smart Home, Photovoltaik, Speicher und E-Mobilität aus einer Hand

Der Elektrotechnikhersteller Kopp aus Kahl am Main beschäftigt 550 Menschen an vier Standorten. Sein Kerngeschäft waren bisher vor allem Stecker und Schalter für den Fach und Einzelhandel. Mit der kürzlich gegründeten Division „Energy & Home Automation“, will sich Kopp nun als ganzheitlicher Systemanbieter aufzustellen, der Smart Home und Energiemanagement verbindet.

Zouhair Kefi, Leiter der neuen Abteilung, bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem Speicherhersteller Nilar dabei als echte Win-win-Situation. Mit den „besten Speicherlösungen im Markt“ könne Kopp sein „Produktfolio buchstäblich komplettieren“. Bereits im Angebot sind zum Beispiel Photovoltaik-Module, Wechselrichter, und Ladestationen für E-Autos. Sie sind alle in das Blue-control-Smart-Home-System von Kopp auf Bluetooth-Mesh-Basis integrierbar.

Nilar gewinne im Gegenzug einen in vielen Bereichen marktführenden Partner mit Know-how, Vertriebsnetzwerken und einer starken Just-in-time-Logistik im deutschsprachigen Markt. Jan Lundquist, Leiter von Sales & Marketing bei Nilar: „Wir können jetzt nicht nur ein großartiges System anbieten, sondern auch sicherstellen, dass die hervorragende Qualität während des gesamten Betriebs beibehalten wird.“

6.10.2021 | Quelle: Kopp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH