Kostal Solar und Nilar kooperieren für PV-Speicherlösung

Die Kostal Solar Energy integriert Speicherlösungen des Batterieherstellers Nilar für Photovoltaikanlagen. Der Speicher basiert auf Nickel-Metallydrid-Technologie.

Die Kostal Solar Energy kooperiert mit dem schwedischen Batteriehersteller Nilar. Wie das Unternehmen aus Hagen mitteilte, biete es ab sofort ein spezielles Speicherkonzept an. Das besteht aus dem Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus von Kostal und dem auf einer Nickel-Metallhydrid-Technologie basierenden Batteriespeicher-System von Nilar.

Gemeinsam bilden die Komponenten von Kostal und Nilar eine Speicherlösung für Photovoltaiksysteme. Die Unternehmen konzentrierten sich dabei insbesondere auf private Photovoltaikanlagen. Die Vermarktung finde derzeit in den Beneluxstaaten und in Skandinavien statt. Die Erschließung weiterer Märkte sowie der Ausbau der Service-Infrastrukturen seien aber in Planung.

Frank Henn, Geschäftsführer der Kostal Solar Electric GmbH erklärt: „Wir bieten unseren Kunden dank eines weiteren verlässlichen und sicheren Speicherkonzepts jetzt noch mehr Unabhängigkeit, Auswahl und Flexibilität. Mit Nilar haben wir nun einen weiteren kompatiblen Partner für Batteriespeichersysteme gewonnen und können so unserer Portfolio in Sinne unserer Kunden kontinuierlich erweitern.“

Jan Lundquist, Leiter der Abteilung Vertrieb und Marketing bei Nilar, betont: „Mit unseren Speichersystemen wollen wir die Energiewende aktiv mitgestalten. Durch die Zusammenarbeit mit Kostal sind wir den sich stetig wandelnden Anforderungen der Solar-Branche gewachsen.“

Alternative zu Lithium-Ionen

Der Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus von Kostal verfüge ferner über einen Wirkungsgrad von über 98 Prozent. Er biete zusätzlich Flexibilität im Bereich Energiegewinnung, -speicherung und -versorgung. So regelt der Wechselrichter unter anderem die Lade- und Entladevorgänge des Batteriespeichers und sorgt für Energiemanagement im Haus. Außerdem lasse er sich kostenneutral nachträglich mit weiteren Komponenten wie einer Wallbox, einer Wärmepumpe oder einem Blockheizkraftwerk kombinieren.

Die langlebige Nickel-Metallhydrid-Batterie von Nilar stelle zudem eine interessante Alternative zu Lithium-Ionen-Speichern dar. Die patentierte Bipolarbatterie enthält einen nicht brennbaren Elektrolyt auf Wasserbasis und funktioniert auch bei extremen Betriebstemperaturen (-20 °C bis + 50 °C) einwandfrei.

Die Kooperation von Kostal und Nilar für Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher habe ferner viele Vorteile. Die Batterie speichert den überschüssig produzierten Strom der Photovoltaikanlage und macht ihn so für eine spätere Nutzung verfügbar. Insgesamt steigert dies den Eigenverbrauch des selbst erzeugten sauberen Stroms und trägt damit positiv zum Umweltschutz und der Schonung fossiler Ressourcen bei. Gleichzeitig können Verbraucher in Ländern wie Deutschland nachhaltig ihre Stromkosten senken. Denn die Kosten für den Strom vom Dach liegen rund 60 Prozent unterhalb der Kosten für den Strom aus der Steckdose.

26.4.2021 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH