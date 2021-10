Nordex: Aufträge für Windenergie-Anlagen aus Polen und der Ukraine

Der Windturbinenhersteller Nordex baut sein Geschäft in Osteuropa aus und meldet drei neue Auftragseingänge. Darunter ist auch eine Bestellung für Turbinen mit 134 Metern Nabenhöhe.

Die Nordex Group meldete gestern und heute Bestellungen für Windenergie-Projekte in Polen und der Ukraine. Die Aufträge waren bereits Ende September eingegangen.

Die Bestellung für den ukrainischen Windpark „Skole“ stammt von der Eksim Yatirim Holding A.S., ein Nordex-Stammkunde aus der Türkei. Das Unternehmen orderte 14 Turbinen des Typs N149/4.X für sein erstes Windprojekt in der Ukraine. Die Kaltklima-Variante der Anlage soll sicherstellen, dass die Windturbinen auch im Winter verlässlich arbeiten. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren.

Die Turbinen sind alle für den Windpark „Skole“ in der Nähe der gleichnamigen Stadt im Westen des Landes vorgesehen. Im März 2022 soll der Aufbau beginnen. Ab Herbst desselben Jahres sollen die Anlagen dann Windstrom in das ukrainische Netz speisen.

Eksim ist seit 2011 im Windenergiegeschäft tätig und betreibt derzeit acht Windparks mit einer Gesamtleistung von 451 MW in der Türkei. Sie sind alle mit Nordex-Turbinen ausgestattet. Skole ist nicht nur der erste Windpark von Eksim in der Ukraine, sondern überhaupt außerhalb der Türkei. Nordex dagegen hat bereits Windturbinen mit insgesamt 322 MW in die Ukraine geliefert.

Zwei Aufträge für neue Windturbinen in Polen

Ebenfalls Ende September erhielt Nordex zwei Bestellungen für Projekte in Polen mit einer Gesamtleistung von 70,9 MW. Hier sind insgesamt 20 Anlagen des Typs 117&3600 gefragt. Auch diese Aufträge schließen einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen für 15 Jahre ein, mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils 5 Jahre.

Elf Anlagen liefert die Nordex Group für den 38,5-MW-Windpark „Liskowo“ im Norden Polens. Der dortige Kunde ist der dänische Projektentwickler European Energy A/S, der bereits seinen sechsten Windpark in Polen baut. Eine Premiere sind dagegen die 134 Meter hohen Stahlrohrtürme. Auch die Nordex Group hat den Anlagentyp noch nie in dieser Nabenhöhe errichtet.

Auch die übrigen neun Anlagen mit zusammen 32,4 MW sind für einen Windpark in Nordpolen vorgesehen. Hier nennt Nordex allerdings keine Details zu Standort und Kunden.

Alle Turbinen für die Projekte in Polen sollen Mitte 2022 geliefert und errichtet werden. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2023 vorgesehen.

In Polen entstehen auch immer mehr Photovoltaik-Anlagen, sowohl auf Freiflächen als auf Dächern.

6.10.2021 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH