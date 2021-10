Die Investmentplattform Wiwin startet eine Crowdinvesting-Kampagne des Solarprojektentwicklers Enen Endless Energy (Enen) mit einem Emissionsvolumen von einer Million Euro für drei Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 100 Megawatt.

Das Limburger Unternehmen Enen investiert das Crowdinvesting-Kapital in die Projektentwicklung von drei Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Sachsen und Brandenburg mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 Megawatt. Privatanleger:innen können sich bereits ab 500 Euro an der Emission beteiligen. Die Rendite beträgt sechs Prozent pro Jahr; das Nachrangdarlehen ist endfällig und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Zusätzlich besteht für die Anleger:innen die Möglichkeit, am Ende der Laufzeit von einer Bonuskomponente zu profitieren.

Enen ist ein erfahrener Projektentwickler für Photovoltaik-Projekte. Das Limburger Unternehmen leistet seit knapp 20 Jahren einen konkreten Beitrag zur Energiewende, indem es aktiv dafür sorgt, dass neue Anlagen zur Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen entstehen und für die Menschen wirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Seit 2008 hat sich Enen auf die Entwicklung, die Finanzierung und den Bau von effizienten und ertragreichen Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaik-Anlagen spezialisiert.

Wiwin und Enen: Dritte Crowdinvesting-Kampagnen seit 2019

Wiwin und Enen haben seit 2019 bereits zwei Crowdinvesting-Kampagnen erfolgreich umgesetzt; jetzt folgt die dritte Zusammenarbeit der beiden Unternehmen: „Aufgrund der beiden erfolgreich verlaufenen Finanzierungskampagnen haben wir uns erneut für eine Zusammenarbeit mit Wiwin entschieden. Mit diesem neuen Projekt finanzieren wir nun explizit die Projektentwicklung neuer Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und leisten so einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland“, sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter von Enen.

Der Photovoltaik kommt eine extrem wichtige Bedeutung zu, will Deutschland seine Ziele erreichen und tatsächlich bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Für potenzielle Anleger:innen eröffnen sich dadurch Renditechancen, betont Wiwin-Projektmanager Felix Auspurg: „Durch die Unterstützung dieser Projekte haben Investorinnen und Investoren zum einen die Möglichkeit, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Zum anderen sind Photovoltaik und Windkraft absolute Wachstumsmärkte von denen Anlegerinnen und Anleger profitieren können.”

Das Crowdinvesting von Enen bei Wiwin ist unter diesem Link zu finden.

11.10.2021 | Quelle: Enen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH