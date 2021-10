Die Steag-Photovoltaik-Tochter SENS hat eine Software zum vorausschauenden und ertragsoptimierten Betrieb von Photovoltaik-Anlagen vorgestellt, die auf künstlicher Intelligenz basiert.

Die Steag Solar Energy Solutions GmbH (SENS), eine Tochtergesellschaft des Essener Energieunternehmens Steag, hat eine neue Software zur Überwachung von Photovoltaik-Anlagen präsentiert. Das Besondere: Diese ermöglicht mittels künstlicher Intelligenz eine vorausschauende Überwachung. Dies soll PV-Anlagenbetreibern künftig dabei helfen, Probleme beim Anlagenbetrieb im Voraus zu erkennen, Probleme oder gar Schäden zu vermeiden und damit ihre Photovoltaik-Anlage verlässlicher und rentabler zu betreiben.

Die Software-Lösung Sensaia basiert auf erprobten Algorithmen mit mehr als zehn Jahren Anwendungserfahrung – entwickelt von erfahrenen Ingenieuren aus dem Steag-Konzern. Steag setzt ähnliche Produkte, die ebenfalls nach dem Prinzip der der vorausschauenden Instandhaltung arbeiten, bereits seit Jahren erfolgreich bei Windenergie– oder anderen Energieerzeugungsanlagen ein.

Fehler vorausschauend erkennen

Die Funktionsweise ist denkbar einfach: Das System nimmt fortlaufend Betriebsdaten der zu überwachenden PV-Anlage auf und lernt, diese immer besser zu verstehen. Je mehr Betriebsdaten Sensaia gesammelt hat, desto präziser kann die Anwendung Betriebsszenarien und Anlagenverhalten voraussagen – und bei sich abzeichnenden Fehlentwicklungen Alarm schlagen. Dank einer übersichtlichen und intuitiv zu bedienenden Nutzeroberfläche soll Sensaia damit ein ganz neues Level von Bedienqualität sowie von Effizienz und Planungssicherheit beim Photovoltaik-Anlagenbetrieb ermöglichen.

Sammeln, analysieren, lernen, voraussagen

Denn die auf Basis künstlicher, fortlaufend lernender Intelligenz analysierten Betriebsdaten der Anlage liefern sehr exakte Vorhersagen über mögliche Fehlerquellen, ehe diese wirksam werden und womöglich einen Ausfall der Anlage zur Folge haben. Das ermöglicht frühzeitiges Handeln, verringert kostspielige Ausfälle und errechnet optimale Wartungstermine. Der Einsatz von statistischer Prozesskontrolle sorgt zudem für eine erhöhte Fehlervalidität, wodurch die Servicequalität kontinuierlich optimiert werden kann. Für die Anlagenbetreiber heißt das konkret: Sie profitieren dank eines störungsfreien Betriebs von einem höchstmöglichen Energieertrag ihrer PV-Anlagen weltweit.

Überwachung von Photovoltaik-Anlagen: Mehr als eine Monitoring-Software

„Sensaia ist weit mehr als die nächste Monitoring-Software. Sensaia gibt dem Anlagenbetreiber Transparenz und eine auf Fakten beruhende Entscheidungsgrundlage. Unsere Kunden profitieren künftig von zahlen- und zustandsbasierten Empfehlungen zur Reinigung der Anlage, dem optimalen Austauschzeitpunkt von Komponenten und einer kontinuierlichen Analyse ihrer Assets. Sensaia deckt schonungslos alle Defizite auf, und das Service-Team der SENS kümmert sich um die Behebung. Damit holen wir für unsere Kunden das Maximum aus jeder Anlage heraus“, so André Kremer, Geschäftsführer der SENS.

Die Idee zur intelligenten O&M Software entstand aus der langjährigen Erfahrung im Monitoring der PV-Experten heraus. „Bisher wurden Alarme erst nach dem Auftreten eines Fehlers und nicht verifiziert versendet. Das heißt, es musste erst einmal nach dem zugrundeliegenden Problem gesucht werden, bevor es behoben werden konnte. In Zeiten von künstlicher Intelligenz waren wir uns sicher, dass es hierfür eine bessere Lösung geben muss. Mit Sensaia haben wir gemeinsam mit der Steag eine Software entwickelt, die uns valide Alarme in einem ganz neuen Workflow liefert. Das hebt das Solar Monitoring auf eine neue Qualitätsebene“, erklärt Christian Franz, Head of Service bei SENS, die Entstehungsgeschichte von Sensaia.

Marktstart Anfang 2022

Aktuell befindet sich die Software zur Überwachung von Photovoltaik-Anlagen in der finalen Testphase mit ausgewählten Kunden. Ab Anfang 2022 soll das digitale Produkt für alle innovativen und interessierten Kunden zur Verfügung stehen. Test-Kunden können bereits vor Veröffentlichung innovative Features mitgestalten. Denn bei der Weiterentwicklung von Sensaia setzt SENS auf eine enge Zusammenarbeit, um das innovative Photovoltaik-Monitoring kontinuierlich weiterzuentwickeln.

12.10.2021 | Quelle: Steag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH