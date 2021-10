Vulcan Energy liefert Lithium für Umicore

Die Karlsruher Vulcan Energy Ressources und Umicore haben einen Lithium-Abnahmevertrag unterzeichnet. Der Vertrag läuft mindestens fünf Jahre und umfasst ein Liefervolumen von bis zu 42.000 ab 2025 Tonnen.

Das deutsche Minenunternehmen Vulcan Energy Ressources wird künftig Lithium an die belgische Umicore-Gruppe liefern. Das Karlsruher Unternehmen hat dazu einen verbindlichen Lithiumhydroxid-Abnahmevertrag mit Umicore unterzeichnet. Wie Vulcan Energy außerdem mitteilte, ist Umicore einer der weltweit führenden Hersteller von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Die Vereinbarung umfasst ferner eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Volumen von mindestens 28.000 bis maximal 42.000 Tonnen Lithiumhydroxid. Der Beginn der kommerziellen Lieferung ist für 2025 geplant.

Umicore hat im polnischen Nysa jüngst das erste CO2-neutrale Werk in Europa zur Herstellung von Kathodenmaterialien errichtet. Dieses wird planmäßig Ende 2021 die Produktion aufnehmen und Batteriezellenhersteller für Elektrofahrzeuge beliefern. Im Rahmen seiner „Go to Zero”-Initiative strebt Umicore bis 2035 Klimaneutralität an.

Verträge mit LG und Renault

„Mit der aktuellen Vereinbarung und unseren kürzlich bekannt gegebenen Abnahmeverträgen mit LG Energy Solution und der Renault-Gruppe freuen wir uns, Abnehmer auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette zu haben: Kathoden, Batterien und Automobilhersteller.” Das sagte Horst Kreuter, CEO der Vulcan Energien Ressourcen Deutschland. “Dabei verbindet uns alle ein Ziel: die Dekarbonisierung der Batterielieferkette in Europa. Der Bau einer CO2 neutralen Kathodenproduktion in Polen ist dabei ein erster wichtiger Meilenstein.“

Umicore CEO Mathias Miedreich äußerte sich wie folgt: „Angesichts der sich beschleunigenden Verkehrswende und dem damit einhergehenden Übergang zur Elektromobilität ist die zuverlässige Versorgung mit kritischen Rohstoffen von zentraler Bedeutung. Langfristige Lieferverträge sind ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Beschaffungsstrategie unseres Unternehmens“.

Die Preisgestaltung erfolgt auf der Grundlage von Marktpreisen auf einer Take-or-pay-Basis. Zu den Bedingungen des Vertrages gehören zudem die erfolgreiche Aufnahme des kommerziellen Betriebs und die vollständige Produktqualifizierung.

Lithium und Geothermie

Vulcan strebt an, der weltweit erste Lithiumproduzent mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu werden. Vulcans ZERO CARBON LITHIUM ™ -Projekt zielt dabei darauf ab, sowohl erneuerbare geothermische Energie als auch Lithiumhydroxid aus derselben tiefen Solequelle zu produzieren. Auf diese Weise beabsichtigt Vulcan, den hohen CO2- und Wasser-Fußabdruck der Produktion sowie die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Das Vulcan Zero Carbon Lithium™ -Projekt verfügt über eine Ressource, die den europäischen Bedarf für den Übergang zu Elektrofahrzeugen aus einer Quelle ohne Netto-Treibhausgasemissionen für viele Jahre decken kann.

18.10.2021 | Quelle: Vulcan Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH