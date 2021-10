Organische PV versorgt kabellose Displays

Die französische Asca liefert organische Solarmodule zur Versorgung von Displays des Schweizer Herstellers Roomz. Die Photovoltaik macht bisher notwendige Batterien überflüssig. Das rechnet sich auch finanziell.

Die organische PV kommt zur Versorgung kabelloser Displays zum Einsatz. Darüber berichtet das Unternehmen Asca, eine Tochter des Solarfolien-Herstellers Armor. Demnach integriert der Schweizer Hersteller Roomz diese in seine kabellosen Anzeigesysteme.

Die Roomz Displays sind zumeist in Bürogebäuden zu finden, in denen die Beleuchtungsintensität in der Regel niedrig ist und oft künstliche Lichtquellen zum Einsatz kommen. Durch die hohe Empfindlichkeit im Niedrig-Intensitätsbereich sind die Solarlösungen in solchen Umgebungen besonders effizient. Daher lag es für Roomz auf der Hand, die Asca-Produkte in ihre Produkte zu integrieren. Dies geschah zunächst in Form des Nachrüstungs-Packages, welches jetzt kommerziell erhältlich ist.

PV statt Batterien

Die Solarkomponenten sind dünn, leicht und flexibel und lassen sich daher sehr leicht integrieren. Außerdem passt Asca diese kundenspezifisch an die benötigte Form an. Da sich die elektronischen Eigenschaften ebenfalls individualisieren lassen, sind die Komponenten auch elektronisch an die Bedürfnisse des Systems – z.B. Sensor- oder IoT-Gerät – anpassbar. Auch für Roomz ergeben sich direkte Vorteile, da die Komponenten nicht-wiederaufladbare Batterien ersetzen. Während bisher die Batterien nach 24 Monaten zu wechseln waren, ist ein Austausch bei dem Solar Kit dank der integrierten Asca-Lösung nicht nötig.

PV senkt Kosten

„Mit ihren spezifischen Features und ihrem kundenspezifischen Design passen die ASCA®-Photovoltaikmodule hervorragend in unsere bestehenden Lösungen und erfüllen unsere Ansprüche perfekt. Die Solar Kits sind die Antwort auf das größte Anliegen der IoT-Branche: ihre Geräte mit einer nachhaltigen Lösung zu betreiben. Da mit dem Umstieg auf die Solarversion auch signifikant Wartungs- und Betriebskosten eingespart werden, lässt sich unseren Kunden auch ein direkter Kostenvorteil darstellen“, sagt Roger Meier, CEO der Roomz S.A.

„Das ROOMZ Solar Kit ist der erste Meilenstein einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen, weil wir auch dieselben Visionen teilen: innovative Lösungen zu entwickeln, die den Arbeitsalltag erleichtern und zur Energiewende beitragen“, sagt John Fiske, Business Development Manager bei Asca.

Asca entwirft und entwickelt für seine internationalen Partner intelligente, kundenspezifische und flexible Solarenergielösungen mit geringem CO2-Abdruck im industriellen Maßstab. Das 60-köpfige Expertenteam verteilt sich auf Standorte in Frankreich und Deutschland. Asca ist ferner eine Tochter der Armor Holding. Armor ist ein auf die Formulierung von Tinten und in die Dünnfilmbeschichtung spezialisierter Hersteller. Die Gruppe ist Weltmarktführer bei der Entwicklung und Herstellung von Thermotransferbändern für den variablen Datendruck zur Rückverfolgbarkeit auf Etiketten und flexiblen Verpackungen. ARMOR ist weltweit vertreten und beschäftigt etwa 2.450 Mitarbeiter in mehr als zwanzig Ländern. Das Unternehmen hat 2020 einen Umsatz von 372 Millionen Euro erwirtschaftet.

20.10.2021 | Quelle: ASCA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH