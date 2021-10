Audi baut die Entwicklung von Hochvoltbatterien aus und setzt dafür auf den Standort Neckarsulm. Hier soll bis 2023 ein Batterietechnikum zur Erprobung von Hochvoltspeicher-Technologien in Betrieb gehen.

Audi treibt den Ausbau strategisch bedeutsamer Kompetenzen für die Elektromobilität am Standort Neckarsulm voran. „Hochvoltbatterien und Elektromotoren machen einen wichtigen strategischen Anteil an der künftigen Wertschöpfung in einer transformierten Autoindustrie aus. Deshalb bauen wir unsere Kompetenz bei der Entwicklung dieser Komponenten systematisch aus“, sagt Oliver Hoffmann, Vorstand für technische Entwicklung bei Audi. Die Strukturen für die Hochvoltbatterie-Entwicklung für Plug-in-Hybride (PHEV) liegen bereits vor. Damit ist der Standort nach Einschätzung des Unternehmens bestens darauf vorbereitet, nun auch das komplette Hochvoltbatterie-Portfolio zu entwickeln. Perspektivisch will das Unternehmen die Hochvoltbatterie-Entwicklung personell deutlich überwiegend in Neckarsulm verorten. Das soll in enger Zusammenarbeit mit der Hochvoltbatterie-Entwicklung am Standort Ingolstadt geschehen.

Technikum zur Hochvoltbatterie-Entwicklung von Batterie-Prototypen

Weiterhin entsteht am Standort Neckarsulm ein Batterietechnikum. In diesem Labor für Pilotprojekte sollen weitergebildete Mitarbeitende, die zuvor im Prüftechnikum für Verbrennungsmotoren tätig waren, ab 2023 Prototypen neuer Hochvoltspeicher-Module für verschiedene E-Fahrzeuge erproben.

„Die Investitionsentscheidung des Unternehmens, die Hochvoltbatterie-Entwicklung und ein Batterietechnikum in Neckarsulm anzusiedeln, ist ein deutliches Bekenntnis zur Elektrifizierung und damit langfristigen Sicherung des Standorts“, sagt Fred Schulze, Werkleiter Audi Neckarsulm. Die neu in Neckarsulm verankerte Kompetenz für Hochvoltbatterien profitiert zudem von bereits vorhandener Expertise am Standort. Man will Synergien mit dem Leichtbauzentrum schaffen.

Kompetenz der Mitarbeitenden als Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität

„Der Beschluss, die Batterieentwicklung in Neckarsulm anzusiedeln, ist ein erster wichtiger Schritt, um den Beschäftigten der technischen Entwicklung am Standort eine zukunftssichere Perspektive auch nach dem Auslaufen des Verbrennungsmotors zu geben“, sagt Rolf Klotz, Vorsitzender des Betriebsrats. „Audi setzt damit auf die hohe Kompetenz der Audianer:innen in Neckarsulm, um die Zukunft der Elektromobilität erfolgreich zu gestalten.“ Seit Ende 2020 qualifiziert Audi kontinuierlich Mitarbeitende der technischen Entwicklung Neckarsulm für den Bereich Hochvoltspeicher-Systeme. In den kommenden Jahren werden immer mehr Mitarbeitende in diesen Bereich transformiert. Um sich auf das Themenfeld zu spezialisieren, stehen den Audianer:innen der technischen Entwicklung unterschiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Das Bekenntnis von Audi zum Standort Neckarsulm spiegelt sich auch in mehreren Baumaßnahmen wider. So will das Unternehmen den Neubau eines Multifunktionsgebäudes für die technische Entwicklung Ende 2022 und eine neue Lackiererei bis 2025 fertigstellen. Ein Neubau der Montage ist bereits auf eine Mischfertigung sowie für künftige E-Modelle ausgerichtet.

Audi stellt die Weichen für das Zeitalter der E-Mobilität

Audi hat mit der Strategie „Vorsprung 2030“ angekündigt, neue Modelle ab 2026 ausschließlich als Elektroautos auf den Weltmarkt zu bringen. Bis 2033 lässt das Unternehmen die Produktion der Verbrenner auslaufen. Entsprechend transformiert Audi seine Standorte und die Mitarbeitenden. Seit 2017 wurden bereits rund 30.000 Audianer:innen für E-Mobilität weltweit qualifiziert.

