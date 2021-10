Hanwha Solutions kauft RES France

Die Muttergesellschaft von Q Cells, Hanwha Solutions, hat RES France von der international tätigen RES Group gekauft. Das Unternehmen will durch die Übernahme schnell in Frankreich expandieren.

Hanwha Solutions, Muttergesellschaft von Q Cells, hat das gesamte Aktienkapital von RES France übernommen, nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Mitteilungen vorlagen. Bereits am 9. August 2021 hat Hanwha Solutions die Unterzeichnung eines so genannten „Exclusivity and Put Option Agreements“ zur Übernahme von RES France öffentlich gemacht. Woraufhin das Unternehmen am 28. September 2021 einen Aktienübernahmevertrag mit der RES Group unterzeichnete.

Mit der finalen Übernahme erweitert Q Cells sein Portfolio an erneuerbaren Energien in Europa. Zudem verdoppelt das Unternehmen seine Projektpipeline für saubere Energien auf dem Kontinent auf einen Schlag auf rund 10 GW. Zudem übernimmt das Unternehmen damit auch erstmals europäische Windkraftprojekte.

Q Cells ist der für erneuerbare Energien zuständige Geschäftsbereich von Hanwha Solutions. Neben der Produktion von Solarzellen und Photovoltaik-Modulen baut das Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich aus. Das geschieht sowohl in der Entwicklung von Kraftwerksprojekten der erneuerbaren Energien, als auch im Bereich Energiehandel, Stromlieferung und Energie-Services. Im Rahmen seiner Kraftwerkssparte hat Q Cells eine weltweite Projektpipeline mit einer Gesamtkapazität von ca. 10 GW entwickelt, davon ca. 5 GW in Europa. Vor der Übernahme von RES France war die europäische Pipeline von Q Cells hauptsächlich auf die Iberische Halbinsel konzentriert.

Übernahme von RES France unterstreicht Wachstumsambitionen

Die Übernahme von RES France legt den Grundstein für eine rasche Expansion der Aktivitäten in Frankreich. Die Übernahme durch Hanwha Solutions unterstreicht zugleich den Willen des Unternehmens, die Diversifizierungs- und Wachstumsambitionen seines Geschäftszweiges „Erneuerbare Energien“ aktiv zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über die nun besiegelte Übernahme der RES-France von der RES-Group“, sagt Justin Lee, CEO von Q Cells, im Namen von Hanwha Solutions. „Über seine spezialisierten Geschäftseinheiten wird Hanwha Solutions weiterhin jede Möglichkeit proaktiv nutzen, um seine Anteile und seinen Einfluss im Bereich der erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Vor allem in Europa wird diese Akquisition ein aufregendes neues Terrain für die Expansion unseres Geschäfts eröffnen.” Q Cells deckt dabei Großprojekte in der Erzeugung, Übertragung und Speicherung von Solarstrom sowie Onshore- und Offshore-Windenergie ab. Zudem bietet das Unternehmen Ökostromoptionen für Privathaushalte und kleine Unternehmen an.

