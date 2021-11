Spezialist für Gründach-Montagesysteme PV Integ gehört jetzt zu Novotegra

Die Novotegra GmbH übernimmt den Schweizer Montagesystemhersteller PV Integ. Damit gehören nun auch Systeme für Flachdächer mit Dachbegrünung und Kies zum Sortiment der Tübinger Traditionsmarke.

Die PV Integ hat insbesondere spezielle PV-Montagesysteme entwickelt, die sich auch für die Montage auf einem Kies- oder Gründach eignen. Das sei „ein wertvolles Plus“ für die Novotegra. Zu deren Produktangebot gehören bereits Montagesysteme für verschiedene Schräg- und Flachdächer.

Junge Firma, aber Montagesystem mit Geschichte

Während die Marke Novotegra eine 20jährige Geschichte hat, ist das Unternehmen noch jung. Die Photovoltaik-Montagesysteme starteten als Eigenmarke des Solar-Großhändlers MHH, der später zum Teil der BayWa-Gruppe. Nach und nach entstanden Schwester-Gesellschaften in verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem die „Solarmarkt“ in der Schweiz. Seit Anfang 2021 agiert Novotegra nun als eigenständiges Tochterunternehmen der BayWa r.e.

Photovoltaik-Montagesysteme fürs Gründach aus recyceltem Kunststoff

Solaranlagen auf Gründächern würden zunehmend an Bedeutung gewinnen, sagt Frank Jessel, Global Director Solar Trade bei BayWa r.e. Die neu hinzugekommenen PV-Montagesysteme für Gründächer bestehen laut Novotegra fast vollständig aus recyceltem Kunststoff. Sie würden ausschließlich in Europa nach strengen Qualitätskriterien produziert. Damit unterstreiche das Unternehmen seinen Anspruch auf Nachhaltigkeit. Die Montagesysteme seien über mehr als 10 Jahre erprobt, vor allem in der Schweiz. Novotegra verweist auf eine einfache und schnelle Montage bei gleichzeitig hohen Sicherheitsstandards. „Nach Gründung der Novotegra GmbH zu Jahresbeginn gehen wir mit der Akquisition der PV Integ AG einen weiteren wichtigen Schritt, um unsere Marktposition in Europa zu stärken und unseren Kunden eine umfangreiche Bandbreite an Produkten anbieten zu können“, sagt Jessel.

Ehemaliger Integ-Chef soll Geschäft im neuen Unternehmen weiterentwickeln

David Meyer, bisheriger CEO der PV Integ AG, soll das bisherige Geschäft der PV Integ AG auch bei Novotegra weiterentwickeln und international ausbauen. Dabei werde er mit den Novotegra-Geschäftsführern Thomas Pfaff und Michael Harre und Rafael Stadelmann, Geschäftsführer der Solarmarkt GmbH, zusammenarbeiten.

Meyer sagt: „Ich arbeite seit über 10 Jahren mit der Solarmarkt GmbH in der Schweiz zusammen und habe den hohen Qualitätsanspruch von BayWa r.e. immer sehr geschätzt. Daher war die BayWa r.e., zu der die Novotegra GmbH und die Solarmarkt GmbH gehören, mein Wunschpartner zur Übernahme und Weiterführung meines Unternehmens.“

