Rolls-Royce gehört zu den größten Lieferanten von Notstromsystemen für Rechenzentren. Jetzt will das Unternehmen Brennstoffzellen von Cellcentric in diesen Systemen einsetzen.

Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems entwickelt auf Basis der Cellcentric-Wasserstoff-Brennstoffzellen CO 2 -freie Komplettsysteme zur Notstromversorgung von Rechenzentren. Rolls-Royce gehört zu den drei größten Lieferanten von Systemen zur Notstromversorgung für Rechenzentren. Cellcentric ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Daimler Truck AG und der Volvo Group AB.

Die Module mit einer Netto-Leistung von künftig je 150 kW sind die Basis für skalierbare Brennstoffzellen-Systeme im Megawattbereich als saubere Notstromversorgung für Rechenzentren. Es erfolgte bereits die Inbetriebnahme eines Demonstrators in diesem Jahr. Danach geht im Jahr 2022 eine weitere Demonstratoranlage mit 100 kW starken Modulen in Betrieb. Die ersten Pilotanlagen bei Kunden will man im Jahr 2023 installieren. Die kommerzielle Markteinführung der Seriensysteme ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

„Stromaggregate auf Basis von Brennstoffzellen sind für uns und unsere Kunden der nächste große Schritt in Richtung Energiewende“, sagt Andreas Schell CEO von Rolls-Royce Power Systems. „Deshalb investieren wir dafür über die nächsten Jahre einen dreistelligen Millionenbetrag in Forschung und Entwicklung.“

Notstromversorgung für Rechenzentren für schnelleren Serienhochlauf

Die Kooperation mit Cellcentric bietet Rolls-Royce die Möglichkeit, Brennstoffzellen-Module eines Herstellers einzusetzen, der auf eine lange Entwicklungserfahrung zurückgreift. Der rasche Einsatz einer größeren Zahl an Modulen erlaubt bei Cellcentric einen schnellen Serienhochlauf. Gleichzeitig bereitet das Unternehmennoch den Einsatz der Module im Straßenverkehr vor. Der Einsatz der Cellcentric Brennstoffzellen-Module für mobile Anwendungen ist für die zweite Hälfte des Jahrzehnts geplant.

Perry Kuiper, President der Geschäftseinheit Sustainable Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems, erklärt: „Als einer der drei weltgrößten Lieferanten von Notstromaggregaten für Rechenzentren genießen wir seit Jahren das Vertrauen der Kunden, die mittlerweile nachhaltige Lösungen zur Energieversorgung fordern. Deshalb ist es unser erklärtes Ziel, dass in Zukunft über die Hälfte der Rechenzentren mit Brennstoffzellen-basiertem Notstrom und damit emissionsfrei laufen.” Dafür entwickelt das Unternehmen die CO 2 -freien Lösungen rund um die Wasserstofftechnologie bei Rolls-Royce Power Systems in der eigens dafür geschaffenen Organisationseinheit Power Lab.

8.11.2021 | Quelle: Cellcentric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH