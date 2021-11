Laut Bafa-Statistik haben im Oktober weniger Bürger:innen einen Antrag zur Förderung einer neuen Heizung gestellt als im September. Insbesondere die Antragszahl für Solarthermie-Anlagen ging saisonbedingt zurück. Im Vergleich zum Vorjahr entwickelt sich die Heizungssanierung mit erneuerbaren Energien 2021 schwächer.

Im Oktober 2021 sind gut 17.900 Förderanträge für Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien in Rahmen der BEG-Förderung Einzelmaßnahmen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eingegangen. Damit hat sich das Antragsaufkommen im Vergleich zu den Monaten im Frühjahr und Sommer etwas abgeschwächt. Das entspricht dem typischen Jahresverlauf, da die meisten Bürger:innen ihre Heizungssanierung im Sommer in Angriff nehmen. Das gilt besonders für Solarthermie-Anlagen, die in den Sommermonaten schon immer stärker nachgefragt waren als im Winter.

Mit 5.776 entfielen die meisten Förderanträge in der BEG-Förderung im Oktober 2021 auf Wärmepumpen, gefolgt von 5.713 Biomassekesseln, 3023 Solarthermie-Anlagen und 2.718 Gashybrid- und Renewable-Ready-Heizungen. Anschlüsse an Wärmenetze machten mit 658 Anträgen den kleinsten Anteil aus.

Die Gesamtzahl der in den ersten 10 Monaten dieses Jahres beantragen Heizungen beträgt nun fast 180.000. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht das einem Rückgang um 22 Prozent. Im Jahr 2020 gab es das Förderprogramm BEG Einzelmaßnahmen zwar noch nicht, die Förderkonditionen in der Vorläuferförderung Marktanreizprogramm waren aber vergleichbar. Die Antragszahlen für Biomassekessel und Solarthermie-Anlagen haben sich im gleichen Maße wie die Gesamtzahl reduziert. Deutlich schlechter haben sich die Förderanträge für Wärmepumpen entwickelt. Ihre Anzahl ging um 40 Prozent zurück. Zugenommen haben die Anträge für Gashybridheizungen und Renewable-Ready-Heizungen. Das Plus beträgt 3 Prozent. Auch die geförderten Wärmenetzanschlüsse haben zugelegt, denn dafür konnten Bürger:innen 2020 noch keine Förderung aus dem damaligen Marktanreizprogramm erhalten.

Im Rahmen der BEG-Förderung unterstützt der Bund auch Einzelmaßnahmen zur Sanierung der Gebäudehülle, zur Baubegleitung und zur Heizungsoptimierung. Im Oktober 2021 entfielen 9.723 Anträge in der BEG-Förderung auf die Gebäudehülle, 1.189 waren es für die Heizungsoptimierung und 7.866 für die Baubegleitung.

10.11.2021 | Quelle: Bafa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH