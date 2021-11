Photovoltaik: größter Solarpark eingeweiht – 187 MW

Die EnBW hat den mit 187 MW bis dato größten Freiflächensolarpark in Deutschland in Brandenburg eingeweiht. Bis 2025 will der Versorger vier Milliarden Euro in erneuerbare Energien investieren.

Rekord für die Photovoltaik in Deutschland: der größte förderfreie Solarpark ist nach Auskunft der Initiatoren eingeweiht. Wie Betreiber EnBW Energie Baden-Württemberg mitteilte, handelt es sich dabei um den Solarpark Weesow-Willmersdorf. Dieser war vor knapp einem Jahr an das Netz gegangen. Nun folgte die feierliche Einweihung des 187 Megawatt (MW) starken PV-Projektes. Es sei damit die aktuell größte Freiflächen-Solaranlage in Deutschland. Zudem baute die EnBW den Solarpark ohne Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

Ein neuer Weg, Solarenergie in Deutschland stärker zu nutzen, wie EnBW-Vorstandsmitglied Georg Stamatelopoulos in seiner Rede bei der offiziellen Einweihung des Solarparks sagte. Bezogen auf das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 mindestens 65 Prozent des Bruttostromverbrauchs durch Erneuerbare Energien zu decken, müsse jährlich ein Photovoltaik-Zubau von mindestens 10.000 Megawatt erfolgen – doppelt so viel wie bisher.

Das Unternehmen konstatierte ein gutes Zusammenspiel zwischen Ämtern, Behörden, Kommune und den rund um den Standort lebenden Menschen. Das ist nicht bei jedem großen PV-Projekt in Europa so gegeben. Stamatelopoulos dankte der ortsansässigen Bevölkerung deshalb, weil sie dieses Energiewendeprojekt mittrage.

Photovoltaik-Solarpark ohne Förderung

„Der Solarpark Weesow-Willmersdorf zeigt uns, wie die Zukunft des Erneuerbaren-Ausbaus aussehen kann. Mit Projekten, die Klima-, Natur- und Artenschutz zusammendenken, in enger Abstimmung mit den Menschen und Institutionen vor Ort geplant werden und dabei auch noch ohne die EEG-Förderung auskommen. Ich hoffe, dass dieses Beispiel Schule macht und viele Nachahmer findet, dann wird die Energiewende in Deutschland gelingen.“ So äußerte sich Andreas Feicht, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Vier Milliarden Euro für EE bis 2025

Die komplette Baufläche des Solarparks mit 164 Hektar sind als artenreiches Grünland angelegt. Weitere 45 Hektar gehören zur Projektfläche. Ein Teil davon sind öffentliche Wege, die durch den Solarpark führen und von Spaziergängern und Reitern genutzt werden. Auf der zusätzlichen Fläche pflanzt die EnBW heimische Laub- und Obstbäume wie zum Beispiel Ahorn, Eiche, Eberesche sowie Apfel- und Birnbäume an. Hinzu kommen noch über 16.000 Sträucher wie Hainbuche, Hartriegel, Weißdorn und viele andere Arten, sobald die geeignete Witterung für die Umpflanzung von der Baumschule herrscht. Zudem bieten 13 Trittsteinbiotope Kleintieren Unterschlupf.

Die EnBW selbst hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Von 2021 bis 2025 investiert sie rund vier Milliarden Euro in die Erneuerbaren Energien. Zwei weitere Photovoltaik-Großprojekte mit jeweils 150 Megawatt baut das Unternehmen aktuell unweit des Solarparks Weesow-Willmersdorf.

15.11.2021 | Quelle: EnBW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH