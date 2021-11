OFF-GRID Expo + Conference in Augsburg

Die internationale Off-Grid-Community trifft sich zur Fachkonferenz und Messe OFF-GRID Expo + Conference in Ausburg. Dieses Jahr in Präsenz und digital.

Die Fachkonferenz und Messe für netzferne Solar-, Wind-, Wasserkraftsysteme und autarke Stromversorgung OFF-GRID Expo + Conference öffnet am 2. und 3. Dezember 2021 auf dem Messegelände in Augsburg ihre Tore. Das Event und der TechDay am 1. Dezember finden in diesem Jahr in Präsenz und digital statt. Neben der Konferenz mit internationalen Experten präsentieren über 50 Aussteller auf der begleitenden Messe ihre Off-Grid-Lösungen und Innovationen. Tickets sind ab sofort online im Ticketshop erhältlich.

Die Messe Augsburg und die internationalen Aussteller der Off-Grid-Community freuen sich auf den persönlichen Austausch. Denn dieser war im letzten Jahr durch die COVID-19-Pandemie nicht möglich. „Die Messe Augsburg hat nach Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Freistaats Bayern und in enger Abstimmung mit den Behörden eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, die lückenlos ineinandergreifen und das Miteinander auf der OFF-GRID Expo + Conference regeln. Mit Umsetzung der 2G+-Regel vor Ort sowie digitalem Zutritt für alle bietet die Kongressmesse flexible und vor allem sichere Teilnahme- und Kontaktmöglichkeiten“, sagt Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, zu den weitreichenden Hygiene- und Schutzmaßnehmen für den Re-Start. Neben altbekannten Gesichtern werden rund 25 Prozent der Aussteller erstmalig auf der Messe vertreten sein.

Bei der OFF-GRID Conference diskutieren die Teilnehmer in fünf Sessions. Unter anderem geht es darum, wie sich Wasser und Energie verknüpfen und wie sich Bergbau und lokale Kommunen mit nachhaltigen und netzunabhängigen Lösungen mit Strom versorgen lassen. Weitere Themen sind die Stromversorgung der Landwirtschaft und Energiespeicher in ländlichen Regionen. Onlineteilnehmer können die Konferenz per Livestream verfolgen.

Autarke Stromerzeugung für Wasserversorgung Sansibars

Als besonderen Gast erwartet die Konferenzbesucher eine Delegation aus dem tansanischen Sansibar-Archipel. Die Zanzibar Water Authority (ZAWA) wird ihre Vision vorstellen, wie sie die rund 1,7 Millionen Einwohner der Inselgruppe mithilfe autarker Stromerzeugung mit hygienischem Trinkwasser versorgen will. Die Nachfrage nach sauberem Trinkwasser auf Sansibar wächst. Denn durch den Klimawandel erschöpfen Süßwasserquellen und Salz dringt in das Grundwasser ein. Zudem behindern Stromausfälle und steigende Stromkosten den Betrieb von Wasserpumpen.

Durch ihre tropische Lage mit über zehn Sonnenstunden täglich lässt sich auf den Inseln jedoch einfach Solarstrom produzieren. „Das ist der Grund, warum wir uns jetzt dafür einsetzen, dass Sansibar der erste Inselstaat der Welt wird, der zu 100 Prozent auf solare Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung setzt“, erklärt ZAWA-Leiterin Salha Mohammed Kassim. Der Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft aus Berlin und die Messe Augsburg ermöglichen der Delegation aus Tansania begleitend zum Messebesuch weitere Treffen mit politischen Vertretern und Unterstützern in Bayern und Berlin.

Bündnis stellt sich auf OFF-GRID Expo + Conference vor

Als weiteres Highlight feiert die neu gegründete Off Grid Water Alliance (OGWA) in Augsburg ihre Premiere. Initiator Hamed Beheshti sowie die Mitglieder und Unterstützer des Bündnisses wollen gemeinsam die Trinkwasserversorgung in Ostafrika voranbringen. „Die Organisation schafft die Grundlage für die Einführung von Technologien bei den bedürftigen Gemeinden sowie bei politischen Entscheidungsträgern und Entwicklern. Durch das Erkennen der Bedürfnisse baut die OGWA Synergien zwischen den Mitgliedern und Unternehmen auf, die sich mit den wachsenden globalen Wasserproblemen in netzfernen Regionen der Erde befassen“, sagt Hamed Beheshti, Geschäftsführer von Boreal Light GmbH / WaterKiosk.

Besucher können das Messezentrum wegen der 2G+-Regeln nur mit einem personalisierten Eingangsticket betreten. Tickets für den Besuch der Messe und der Konferenz vor Ort und die digitale Teilnahme gibt es ausschließlich im Onlineshop unter dem nebenstehenden Link.

24.11.2021 | Quelle: Messe Augsburg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH