Vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022 honoriert Paradigma, Hersteller ökologischer Heizsysteme, alle Modernisierer mit einem lukrativen Umweltbonus.

Was kann man in den eigenen vier Wänden für den Klimaschutz unternehmen? Die Antwort: Wenn das bisherige Heizsystem alt ist oder ausschließlich auf fossile Energieträger setzt, besteht akuter Handlungsbedarf zum Heizungstausch. Bleibt noch die Frage nach dem Wann? Diese beantwortet Paradigma mit seiner Aktion Wintersonne unter dem Motto „Zuhause ist es am grünsten“. Vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. März 2022 honoriert der Hersteller ökologischer Heizsysteme alle Modernisierer mit einem lukrativen Umweltbonus.

Seit über 30 Jahren steht Paradigma für umweltbewusste Lösungen bei der Erzeugung von Wärme. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung setzt das Unternehmen auf die kostenfreie Energiequelle Sonne sowie auf regenerative Brennstoffe, mit denen die Energiewende gelingt. Schließlich verfügen Solarthermie und Pelletsheizungen über eine einzigartige Klimabilanz. Damit aber nicht genug. Es gibt weitere Aspekte, die für einen sofortigen Heizungstausch sprechen. Erstens: die CO 2 -Steuer, die für das Heizen mit Gas, Flüssiggas und Öl, nicht aber für Solar- und Pelletsheizungen anfällt. Zweitens: die hohen staatlichen Förderungen sowie der attraktive Zuschuss von Paradigma.

Aktion Wintersonne von Paradigma schont das Klima und den Geldbeutel

Wie hoch der Umweltbonus der Aktion Wintersonne ausfällt, hängt davon ab, für welchen Paradigma-Solarkollektor und welche weiteren Produkte man sich entscheidet. Einer der aktuell leistungsstärksten Kollektoren auf dem Markt ist der Aqua Plasma. Mit diesem Vakuumröhren-Kollektor, der sich problemlos in jedes bestehende Heizsystem integrieren lässt, können 331,20 Euro pro fünf Quadratmeter Fläche eingespart werden. Aber auch Solarthermie-Anlagen mit dem Kollektor Star lassen sich problemlos mit anderen Wärmesystemen koppeln.

Paradigma geht aber noch einen Schritt weiter. Das Unternehmen fördert im Aktionszeitraum nicht nur den Kauf einer Solarthermie-Anlage, sondern auch die Anschaffung ergänzender Komponenten, wie etwa umweltfreundliche Gasbrennwert-, Pellets- und Scheitholz-Kessel oder -Speicher. Bis zu 500 Euro gibt es für einen Pellets- oder Scheitholz-Kessel und 200 Euro für ein Gas-Brennwertgerät, einen Speicher oder eine Wärmezentrale. Wird jetzt noch die derzeitige staatliche BEG-Förderung dazugerechnet, kann der Bauherr je nach Vorhaben über 30.000 Euro sparen. Darüber freuen sich der Geldbeutel und das Klima.

25.11.2021 | Quelle: Paradigma | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH