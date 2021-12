Agora-Chef Patrick Graichen wird Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

Der Exekutivdirektor von Agora Energiewende wird in der angehenden Bundesregierung für die Umsetzung der Klima- und Energiepolitik zuständig sein.

Der bisherige Exekutivdirektor und Geschäftsführer von Agora Energiewende, Patrick Graichen, wird Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Berufung Graichens, der seit 2014 an der Spitze von Agora Energiewende stand, unterstreiche die Rolle der Denkfabrik in der Begleitung der Transformation Deutschlands zur Klimaneutralität, erklärt Agora Energiewende in einer Pressemitteilung.

Graichen hat Agora Energiewende nicht nur seit 2014 geleitet, sondern auch 2012 mitgegründet. Von 2001 bis 2012 arbeitete er im Bundesumweltministerium. Graichen hat in Heidelberg und im britischen Cambridge Politik- und Volkswirtschaft studiert und am Interdisziplinären Institut für Umweltökonomie der Universität Heidelberg zu kommunaler Energiepolitik promoviert. Im Jahr 2018 wurde er zum Energiemanager des Jahres gekürt.

„Das Team von Agora Energiewende gratuliert Patrick Graichen herzlich zu seiner neuen Aufgabe“, sagt der zweite Geschäftsführer Markus Steigenberger. „Zugleich danken wir ihm für acht Jahre, in denen Agora sich unter Patrick Graichens Leitung zu einem der führenden Think Tanks für Klima- und Energiepolitik auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene entwickelt hat“.

Vorübergehend übernimmt Markus Steigenberger die Leitung der Organisation. Unterstützt wird er dabei vom Direktor:innen-Team aus Matthias Buck (Europa), Simon Müller (Deutschland), Frank Peter (Industrie) und Jesse Scott (Internationales).

Der Aufsichtsrat werde zügig eine geeignete Nachfolgerin beziehungsweise einen geeigneten Nachfolger bestellen, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende von Agora Energiewende, R. Andreas Kraemer. „Agora Energiewende konnte in den vergangenen Jahren wichtige Beiträge zum Gelingen der Energiewende in Deutschland, Europa und international leisten. Auch in Zukunft werden wir weiter auf eine konsequente Umsetzung der Klimaziele hinarbeiten“, so Kraemer weiter.

Agora Energiewende prägt die politische Diskussion mit einer Reihe von Studien und Tools.

01.12.2021 | Quelle: Agora Energiewende | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH