Größere Photovoltaik-Anlagen treiben Markt für Heimspeicher

In diesem Jahr wurden mehr und größere Photovoltaik-Anlagen auf Eigenheimen installiert - damit wächst auch der Markt für Heimspeicher.

Die kleinen Photovoltaik-Anlagen sind im Schnitt größer geworden, sodass sich Heimspeicher öfter lohnen, bilanziert das Marktforschungsunternehmen EUPD Research. Der Zubau kleiner Photovoltaik-Anlagen bis 20 kW ist in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent gewachsen. Insgesamt 1,3 GW Photovoltaik-Leistung gingen in diesem Segment ans Netz. Das hat EUPD Research anhand der Daten der Bundesnetzagentur ausgerechnet.

In der Detailanalyse zeigt sich, dass die Installationszahlen der Anlagengröße bis 10 kWp stagnieren. Das Wachstum hat sich vor allem in das Anlagensegment von 10 bis 15 kW verschoben. Dieses wuchs um 684 Prozent. EUPD Research führt das auf die EEG-Novelle zum Jahresbeginn 2021 zurück. Auch das Anlagensegment zwischen 15 und 20 kW war 2021 mehr als doppelt so groß wie im Vorjahr. Die durchschnittliche Anlagenleistung in dem Segment stieg von 7,9 kW auf 8,3 kW.

Die höheren Leistungen der Photovoltaik-Anlagen sieht EUPD Research als wesentlichen Treiber für den Heimspeicher-Markt.

Rund 135.000 Batterie-Heimspeicher für Photovoltaik-Systeme in 2021 erwartet

Laut EUPD Research wurden im ersten Halbjahr 2021 rund 73.000 Batterie-Systeme in Eigenheimen installiert. Das sind 59 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten durch die Corona-Pandemie geht EUPD Research davon aus, dass es im zweiten Halbjahr etwas weniger sein werden. Insgesamt rechnet EUPD Research mit 135.000 Heimspeicher-Neuinstallationen in diesem Jahr.

In Bezug auf die Zahl der installierten Systeme teilten sich die Anbieter sonnen (21 Prozent), BYD und Senec (je 20 Prozent) und HagerEnergy (13 Prozent, unter der Marke E3/DC) dabei drei Viertel des Marktes. Rankt man die Marken nach der installierten Kapazität, liegen E3/DC und Senec mit 17 Prozent gleichauf.

Bei der Berechnung der Marktanteile für Heimspeicher stützt sich EUPD Research auf Umfragen bei Anbietern, Installateuren und Endkunden sowie ergänzende Recherchen. Dabei wird angenommen, dass bei Anbietern mit vornehmlich dreistufigem Vertrieb im ersten Halbjahr 2021 noch 15 Prozent der Speicher im Verkaufsprozess bzw. im Lager befinden und erst später installiert werden.

02.12.2021 | Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH