Bundesverband Solarwirtschaft informiert zu Redispatch 2.0

Photovoltaikanlagen ab 100 Kilowatt (kw) Leistung müssen sich ab 1. Oktober den Regeln des Redispatch 2.0 unterziehen. Was das im Einzelnen für Betreiber bedeutet, zeigt der BSW in einem Informationspapier.

Für die Solarwirtschaft ist seit dem 1. Oktober 2021 Redispatch 2.0 relevant. Das betrifft alle Solarstromanlagen ab einer Leistung von 100 Kilowatt (kW) Spitzenleistung. Beim Redispatch 2.0 räumen die Betreiber den Übertragungsnetzbetreibern die Option ein, die Anlage von Ferne zu regeln. Das ist deshalb relevant, damit jene etwaigen Netzproblemen vorbeugen können. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) im Rahmen des Redispatch 2.0 mitteilte, zählen dazu eine Reihe von Mitteilungspflichten. Dazu zählen Stammdaten, Stammdatenänderungen und Nichtverfügbarkeiten der Anlagen. Der BSW bietet jetzt ein FAQ-Papier zum Thema Redispatch 2.0 (Version 3.2) an. Damit will er den in diesem Zusammenhang aufgekommenen gewaltigen Informationsbedarf bei Anlagenbetreibern und in der Branche stillen.

Auf die zahlreichen, auch teilweise noch ungeklärten Fragen, die sich in der Umsetzungspraxis ergeben haben, hat der BSW umfassende Antworten erarbeitet. In die Erarbeitung der FAQ sind die Festlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA), die Ergebnisse der Projektgruppe Umsetzungsfragen beim BDEW sowie Ergebnisse aus Gesprächen von BSW/BEE mit der BNetzA eingeflossen. Zuvor hatte der BSW Fragestellungen aus der Praxis in die Projektgruppe Umsetzungsfragen eingespeist. Dort hatte er u. a. mit der BNetzA und den dort vertretenen Verbänden diskutiert.

Bei den FAQs handelt sich nicht um ein abgeschlossenes, sondern um ein sich ständig erweiterndes Dokument. Denn in der praktischen Umsetzung stellen sich immer wieder neue Fragen, die teilweise allgemein, teilweise nur für das individuelle Projekt beantwortet werden können. Im Rahmen dieses dynamischen Prozesses freut sich der Verband laufend über Hinweise und Informationen, um die FAQ so aktuell und vollständig wie möglich zu gestalten.

Das FAQ-Papier kann im BSW-Shop inkl. aller folgenden Updates zum Preis von 40 Euro zzgl. USt. erworben werden unter: bsw.li/3ptxTLs. Für BSW-Mitglieder und beim Abschluss einer viermonatigen kostenlosen BSW-Schnuppermitgliedschaft ist das Merkblatt kostenfrei.

07.12.2021 | Quelle: BSW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH