Eurosolar vergibt Europäischen Solarpreis 2021/22

Eurosolar hat zusammen mit der niederländischen Sektion in Amsterdam den Europäischen Solarpreis 2021/22 verliehen. Zu den Prämierten zählen zehn Akteure.

Die Sonnenenergie-Vereinigung Eurosolar hat in Amsterdam den Europäischen Solarpreis 2021/22 verliehen. Ausgezeichnet wurden dabei insgesamt zehn Projekte und Akteure aus Europa. Dabei spielt nicht nur die Photovoltaik eine zentrale Rolle. Wie Eurosolar ferner mitteilte, sind sie herausragende Beispiele für Innovationsgeist und Engagement. Dies gelte zudem für Akteure, die einen wesentlichen Beitrag für den Übergang zu einer dezentralen Erneuerbaren Energieversorgung leisten.

„In Amsterdam und in den Niederlanden sind wir stolz auf unsere Errungenschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien, auf unsere Projekte und auf ihre Macher.” Das sagte ferner Marieke van Doorninck, Bürgermeisterin für räumliche Entwicklung und Nachhaltigkeit. “Wir brauchen all diese Innovatoren, all diese Träumer. Und wir brauchen sie als Inspirationsquelle für den Rest der Bevölkerung und auch für den Rest der Welt.”

Auch Prof. Peter Droege, Vorsitzender der Jury und Präsident von Eurosolar, äußerte sich zum Solarpreis. „Gemeinden, Gebäude, Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, die 100 % Erneuerbare Energien nutzen, sind wesentlich für klimapositives Handeln. Anstatt nur Klimaneutralität anzustreben, müssen wir die Treibhausgaskonzentration systematisch senken. Dafür brauchen wir genau die Arbeit, die hier ausgezeichnet wurde. Und wir müssen sie auf höchster Ebene fördern.”

Förderer des Europäischen Solarpreises ist ferner die C&U Baumeister-Stiftung für Nachhaltige Technologie. In den Jahren 2021/22 zählt auch Energie Samen dazu, der nationalen Organisation für Energiegenossenschaften in den Niederlanden.

Preisträger 2021/22

Im folgenden sind ferner die Preisträger nach Kategorien gelistet. Dabei vergibt Eurosolar die Preise in acht Kategorien.

Kategorie: Städte, Gemeinden, Stadtbezirke, öffentliche Versorgungsunternehmen

Stadt Paris, Frankreich – für ihre Vorreiterrolle als europäische Hauptstadt, die ein breites und integriertes Programm regenerativer Projekte verfolgt

Stadtwerke Berlin, Deutschland – für ihr Engagement, die Energiewende in ganz Berlin voranzutreiben, in den Bereichen Mieterstrom, Ökostrom und stadtweite Projekte für Erneuerbare Energien

Kategorie: Solararchitektur und Stadtplanung

Bildungscampus Seestadt Aspern, Österreich -für die erfolgreiche Schaffung eines klimaaktiven Bildungsgebäudes

Kategorie: Industrie- und Gewerbebetriebe oder Landwirte

SUSI Partners, Schweiz – für ihren Pionierbeitrag zur ausschließlichen Finanzierung der Energiewende durch Projekte für Erneuerbare Energien, Effizienzsteigerungen und Energiespeichersysteme

Kategorie: Lokale oder regionale Vereine / Organisationen

Thuisbaas, Niederlande – dafür, dass sie Mietern und Hausbesitzern zeigen, wie sie von Erdgas auf Erneuerbare Energien umsteigen können

Kategorie: Eigentümer und Betreiber von Anlagen für Erneuerbare Energie

Ørsted, Dänemark – für die erfolgreiche Umstellung des Unternehmens von fossilen Energien zu 100% Erneuerbare Energien

Kategorie: Verkehr und Mobilität

Standseilbahn Magglingen, Schweiz – für die innovative Nutzung von Bremsenergie und Photovoltaik

Kategorie: Bildung und Berufsausbildung

Eurac Research – Institut für Erneuerbare Energien, Italien – für den “Atlas zur energetischen Sanierung historischer Gebäude” und seine umfassendere Arbeit für die Energiewende

EFdeN, Rumänien – für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung durch die Aufklärung der Öffentlichkeit über Erneuerbare Energien und die Verbesserung der Energieleistung rumänischer Städte

Kategorie: Eine-Welt-Kooperation

Solafrica, Schweiz – für ihr Engagement für die weit verbreitete Nutzung von Solarenergie seit über 10 Jahren in Afrika und anderen Regionen weltweit

07.12.2021 | Quelle: Eurosolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH