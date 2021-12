Die Änderung von § 6 des EEG 2021 bietet die Möglichkeit, eine Standortgemeinde einer Photovoltaik-Freiflächenanlage an jeder eingespeisten Kilowattstunde mit bis zu 0,2 ct/kWh freiwillig zu beteiligen. Trianal nutzt diese Option bei der PV-Anlage Altenhof in Bettingen.

Der kommunale Projektentwickler Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG (TEP) ermöglicht der Gemeinde Bettingen zusätzliche Einnahmen aus der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage am Altenhof. Die Beteiligung der Gemeinde an den Erträgen der Photovoltaik-Anlage soll eine neue Qualität der partnerschaftlichen Zusammenarbeit schaffen. Für die Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm ergibt sich für den Anteil von bis zu vier Megawatt installierter Leistung laut Ertragsprognosen der Solaranlage eine jährliche Zuwendung von ungefähr 8.000 € bis 8.500 €. Dieses für die kommenden zwanzig Jahre. Das Projekt steht kurz vor der Umsetzung durch die Projektentwickler Organic Energy und Trianel Energieprojekte.

Erstmalig bietet eine Änderung von § 6 des EEG 2021 die Möglichkeit, eine Standortgemeinde an jeder eingespeisten Kilowattstunde mit aktuellem Zuschlag bei der Bundesnetzagentur mit bis zu 0,2 ct/kWh freiwillig zu beteiligen. Diese Änderung des EEG war die im Juli dieses Jahres in Kraft getreten. „Als kommunaler Projektentwickler begrüßen wir die neue Teilhabemöglichkeit für Gemeinden. Gerne nutzen wir den neuen gesetzlichen Rahmen und wir haben der Gemeinde nach Satzungsbeschluss eine Zahlung in Höhe der vollen 0,2 ct/kWh angeboten“, sagt TEP-Projektentwickler Bastian Fiedler.

Durch die gute Zusammenarbeit zwischen Flächeneigentümern, Planungsbüro, Projektentwickler, Gemeindeverwaltungen, Bürgermeistern und insbesondere der Verbandsgemeinde Bitburg entwickelt sich um das Vorhaben ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von mindestens acht Solarstandorten und einem Umspannwerk. Die Projekte sollen zeitnah umgesetzt werden und die regionale Netzinfrastruktur bei Halsdorf unterstützen.

Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage in Bettingen ist das dritte Projekt von TEP in Rheinland-Pfalz. Eine Anlage im rheinland-pfälzischen Schleich an der Mosel hatte das Unternehmen im Jahr 2020 abgeschlossen. Auf einer Fläche von rund 7,5 Hektar hatte man 19.750 PV-Module in Hanglage oberhalb eines Weinanbaugebietes montiert.

