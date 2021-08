Trianel nimmt zwei weitere Photovoltaik-Solarparks in Betrieb

Die Stadtwerke-Kooperation Trianel baut ihr Photovoltaik-Portfolio aus. Das Photovoltaik-Kraftwerk Lübars in Sachsen-Anhalt befreit Flächen von militärischen Altlasten. Das Photovoltaik-Kraftwerk Schleich befindet sich auf einem Weinberg in Rheinland-Pfalz.

Rund dreieinhalb Monate nach der Baugenehmigung und einen Monat nach der technischen Inbetriebnahme hat das Solar-Kraftwerk Lübars in der sachsen-anhaltischen Stadt Möckern im Jerichower Land den Probebetrieb erfolgreich abgeschlossen. Das Photovoltaik-Projekt hat die Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG umgesetzt, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke-Kooperation Trianel. „Mit dem Solarpark Lübars beteiligen auch wir in Möckern uns an der Energiewende und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig konnten durch den Bau militärische Altlasten aus der Zeit der Roten Armee nachhaltig geräumt werden und eine landwirtschaftlich kaum noch nutzbare Fläche einer sinnvollen und wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden“, stellt der Bürgermeister der Stadt Möckern Frank von Holly anlässlich der technischen Abnahme der Freiflächen-Photovoltaikanlage fest.

Weiträumigen Kampfmitteluntersuchungen notwendig

Der Photovoltaik-Solarpark Lübars hat eine Leistung von rund 7,9 MW und besteht aus insgesamt 17.694 Modulen mit je 445 W Leistung. Die prognostizierte Jahresleistung der Anlage entspricht 8.781.000 kWh. Der Solarpark umfasst eine Fläche von rund 7,3 Hektar. Die PV-Module hat man auf einem Acker zwischen dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr und der aktiven Bahnlinie errichtet. „Der Solarpark ermöglicht es, dass sich die ausgelaugte Ackerfläche in den nächsten 20 bis 30 Jahren erholen kann und gleichzeitig einen Beitrag zum Klima- und Bodenschutz leistet“, sagt Landwirt Rudolf Lüdemann. Danach baut der Betreiber die Freiflächen-PV-Anlage vollständig zurück. Eine Bürgschaft hierfür wurde beim Bauordnungsamt des Landkreises hinterlegt. Darüber hinaus profitieren die Fläche und die Gemeinde von den weiträumigen Kampfmitteluntersuchungen. Diese hat man im Vorfeld der Bauarbeiten im letzten Herbst durchgeführt.

„Wir werden dieses Jahr 100 MW Solarparks und drei Umspannwerke bauen sowie das neue Segment der Solar-Batterie-Kombiprojekte mit unseren Zuschlägen aus der letzten Innovationsausschreibung erschließen“, sagt der verantwortliche Abteilungsleiter Andreas Lemke. Trianel baut derzeit ihr Kooperationsnetzwerk insbesondere in der Projektentwicklung sowie im Batteriespeicherbereich aus. Die Stadtwerke-Kooperation intensiviert ihre Konzepte für die ganzheitlich nachhaltige Umsetzung ihrer Parks, um regionale Wertschöpfung und Biodiversität zu steigern. Die jüngste Anpassung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, wonach 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde für die Standortgemeinde möglich sind, ist dabei ein wichtiger Baustein.

Trianel-Projekt: Photovoltaik-Solarpark im Weinbau

Ein weiteres Photovoltaik-Projekt hat jüngst die Trianel-Tochter Trianel Erneuerbare Energie GmbH & Co. KG (TEE) umgesetzt. Dieses vergrößert das Erneuerbare-Energien-Portfolio von TEE. Das Solarkraftwerk Schleich ist bereits das sechste PV-Projekt im TEE-Portfolio und das zweite Solarprojekt in Rheinland-Pfalz. Das Solarportfolio der TEE erhöht sich damit auf insgesamt 51,5 MW.

Der 15 Kilometer nordöstlich von Trier gelegene PV-Solarpark besteht aus 19.602 Solarmodulen und einem eigens für den Standort errichteten Umspannwerk. Die neue Anlage hat eine Leistung von 8 MW und wird jährlich einen Ertrag von 8,8 Millionen kWh erzeugen. Errichtet wurde der Photovoltaik-Solarpark Schleich auf einem Weinberg und umfasst einem Gebiet von 6,25 Hektar. Wegen der auf Weinbergen typischen und schützenwerten schmalen Zuwegungen musste man für den Bau ein komplexes Logistikkonzept für die Anlieferung der Bauteile erarbeiten.

13.8.2021 | Quelle: Trianel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH