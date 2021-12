Der Mannheimer Energieversorger MVV hat mit der Avantag Energy und der Philipp Rass Energy Spezialisten für Photovoltaik-Anlagen in Industrie, Gewerbe und Immobilienwirtschaft erworben.

Die Mannheimer MVV Energie AG baut ihr Angebot für Geschäftskunden weiter aus: Ihre Tochtergesellschaft MVV Enamic hat zum 25.11.2021 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Avantag Energy S.à r.l sowie an deren Schwestergesellschaft Philipp Rass Energy GmbH erworben. Beide Unternehmen sind Spezialisten im Bereich der Projekt- und Konzeptentwicklung für Photovoltaik-Anlagen für Industrie, Gewerbe und Immobilienwirtschaft im deutschen und luxemburgischen Markt.

Im Mittelpunkt der Lösungen von Avantag Energy stehen Photovoltaik-Aufdachanlagen mit einer Nennleistung ab 100 Kilowatt bis hin zu den größten Hallendachflächen im Megawatt-Bereich. Mit der Akquisition ergänzt MVV ihr PV-Angebot in diesem Segment und ermöglicht so Geschäftskunden, durch PV-Aufdachanlagen klimafreundlichen Strom zu produzieren.

Ergänzung für das Photovoltaik-Anlagen-Portfolio von MVV

Avantag liefert Aufdach-Lösungen, die das bisherige Angebot für Photovoltaik-Anlagen von MVV ergänzen und die wachsende Kundennachfrage im Bereich der Geschäftskunden bedienen. Mit ihren Töchtern Juwi und Windwärts projektiert MVV große Wind- und Solarparks, während die MVV-Gesellschaft beegy kleinere Photovoltaik-Aufdachanlagen insbesondere für das Privat- und kleinere Gewerbekundensegment installiert.

Joachim Hofmann, Geschäftsführer der MVV Enamic, betont das Potenzial des Avantag-Portfolios: „Klimafreundlicher Strom aus Solaranlagen ist gerade für mittelständige Industrie- und Gewerbekunden sowie für Kunden aus der Immobilienwirtschaft eine attraktive Option. Mit den PV-Aufdachlösungen von Avantag können wir unser modulares Lösungshaus ideal ergänzen und unseren Geschäftskunden ganzheitliche, dezentrale und CO 2 -neutrale Lösungen vor Ort bieten, um mit ihnen gemeinsam ihre individuelle Energiewende zu gestalten. So können unsere Kunden nicht nur ihre Produktion auf klimaneutralen Strom umstellen, sondern auch die wachsende Flotte eigener E-Fahrzeuge sowie die E-Autos ihrer Mitarbeiter CO 2 -frei aufladen.“

Der Sitz der Unternehmen befindet sich in luxemburgischen Wecker (Avantag Energy S.à r.l.) sowie in Trier (Philipp Rass Energy GmbH). Zusammen beschäftigen die Unternehmen rund 30 Mitarbeiter und erzielten im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. 16 Millionen Euro. Allein Avantag hat mit über 150 Kunden mehr als 200 Projekte umgesetzt und dabei Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von über 250.000 m² mit mehr als 45.000 kW Leistung installiert.

14.12.2021 | Quelle: MVV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH