Das neue PV-Modul Q.Peak DuoML-G9+/AC von Q Cells ist mit der Mikrowechselrichtertechnologie von Enphase Energy ausgestattet. Es soll Ende 2021 in ganz Europa auf den Markt kommen.

Q Cells hatte2020 eine Partnerschaft mit dem Mikrowechselrichter-Hersteller Enphase Energy abgeschlossen ein, um ein AC-Photovoltaik-Modul auf den US-Solarmarkt zu bringen. Die neueste Version dieser Partnerschaft ist das Q.Peak DuoML-G9+/AC-Modul, das die Zero-Gap-Technologie von Q Cell mit der IQ-Mikrowechselrichtertechnologie der siebten Generation von Enphase Energy kombiniert. Damit erreicht das Photovoltaik-Modul laut Hersteller einen Modulwirkungsgrad von bis zu 20,6 % zu und eine Leistung von bis zu 385 W erreicht. Dieses AC-Photovoltaik-Modul kommt jetzt auch in Europa auf den Markt.

Möglich werden diese Leistungswerte durch die monokristalline Q.Antum Duo-Halbzellentechnologie von Q Cells, kombiniert mit modernster Schaltungstechnik und 12-Busbar-Design. Das Q.Peak DuoML-G9+/AC-Modul ist auch eines der ersten PV-Module der Branche, das die Zertifizierung nach dem neuen Quality Controlled PV (QCPV)-Programm des TÜV Rheinland erhalten hat. In Kombination mit einer 25-jährigen Produktgarantie und einer Herstellerangaben zufolge sehr niedrigen Degradationsraten soll dieses AC-Photovoltaik-Modul wartungsarm und langlebig sein.

AC-Photovoltaik-Modul soll mehr Sicherheit bieten

Auf der Rückseite befindet sich der Enphase Energy IQ Micro-Wechselrichter. Dieser soll den Solarinstallationsprozess vereinfachen und bietet eine komplette AC-Lösung auf dem Dach. Dies bedeutet, dass es auf dem Dach keine hohen Gleichströme (DC) gibt, was eine sicherere Lösung für Hausbesitzer darstellt. Durch die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in Wechselstrom am Modul führt der Enphase IQ7+ Mikrowechselrichter zu höheren Wirkungsgraden. Das bedeutet für den Endkunden insgesamt niedrigere Stromgestehungskosten.

Das neue Q Cells AC-Photovoltaik-Modul bietet auch eine schnelle Abschaltfunktionen im Falle eines Brandes. Das neue PV-Modul arbeitet zudem nahtlos mit allen Enphase IQ-Zubehörprodukten zusammen. Einschließlich des leichten zweiadrigen Enphase Q-Kabels, des Enphase IQ Combiner 3 mit vorinstalliertem Enphase IQ Gateway sowie dem Enphase IQ Battery-Energiespeichersystem. Solarinstallateure, die sich für das Q.Peak DuoML-G9+/AC entscheiden, können es mithilfe des Cloud-basierten Überwachungssystems Enphase App aus der Ferne überwachen.

20.12.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH