Kleinwindkraftanlagen – Wissen in Kurzform

Basiswissen über Kleinwindkraftanlagen vermittelt der Publizist und Kleinwindkraft-Experte Patrick Jüttemann in einem neuen Solarserver-Beitrag. Auch die Verbindung zur Photovoltaik ist dabei ein Thema.

Windstrom für den Eigenverbrauch zu nutzen kann für Landwirte, Gewerbebetriebe und Eigenheimbesitzer in ländlichen Regionen wirtschaftlich interessant sein. Das gilt gerade auch in Verbindung mit Photovoltaik und Stromspeichern. Überzogene Erwartungen sind jedoch selten angebracht. In seinem Solarserver-Beitrag vermittelt Jüttemann deshalb Wissen zu Kleinwindkraftanlagen in Kurzform.

Dabei geht es um wichtige Aspekte in puncto Wirtschaftlichkeit. Jüttemann berichtet zudem aktuell über Genehmigungsbedingungen und warnt vor möglichen Fallstricken.

Eigenverbrauch – das Top-Thema bei Kleinwindanlagen

Ein hohes Eigenverbrauchspotenzial ist das A und O für die Wirtschaftlichkeit. Daneben ist ein Augenmerk auf Betriebserfahrungen und Referenzen zu legen. Denn Qualität und Haltbarkeit der verschiedenen Modelle sind ein wichtiger Punkt. Einführendes Wissen vermittelt Jüttemann in seinem Artikel auch zu den unterschiedlichen Konstruktionsformen von Kleinwindkraftanlagen.

Der neue Beitrag findet sich im Bereich “Basiswissen” auf dem Solarserver.

4.1.2022 | Solarserver

© Solarthemen Media GmbH