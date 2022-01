Nordex Group erhält Auftrag über 380 MW Windenergie-Anlagen aus Finnland

Die Nordex-Group meldet einen Auftrag aus Finnland. Das Unternehmen liefert Windturbinen vom Typ N163 für das 380 MW starke Windpark-Cluster „Böle-Kristinestad Norr“. Kunde ist der finnische Energieversorger Fortum.

Die 56 Windenergie-Anlagen werden von Nordex in einem projektspezifischen Betriebsmodus von 6,8 MW nach Finnland geliefert. Auch Installation und Inbetriebnahme der Windenergieanlagen gehören zum Leistungsumfang, ebenso wie ein langfristiger Premium-Service-Vertrag.

Es ist das erste Projekt des Wind- und Solarteams von Fortum und Uniper in Zusammenarbeit mit dem finnischen Energieunternehmen Helen. Zugleich ist es der erste Auftrag für die Nordex Group von Fortum. Allerdings hatte Nordex mehrfach im vorigen Jahr Windenergie-Anlagen nach Finnland geliefert.

Helen ist ein finnischer Energieversorger und hat nach eigenen Angaben über 600.000 Kunden in Finnland. Das Unternehmen liefert Strom, Fernwärme und -kälte und betreibt Stromnetze. Zum Portfolio gehören aber auch regionale und erneuerbare Energien, Smart Buildings und den elektrischen Verkehr.

In dem Projekt kommt die neue 6.X-Turbinenvariante erstmals in den Nordischen Ländern zum Einsatz. Die Windparks liegen in den Gemeinden Närpes und Kristinestad im Südwesten Finnlands, südlich von Vaasa. Die Errichtung soll im Frühjahr 2023 beginnen.

Bisher größter Auftrag für Nordex aus Finnland

„Mit 380 MW stellt das Projekt Pjelax-Böle-Kristinestad Norr auch den bisher größten Auftragseingang aus Finnland dar und stärkt gleichzeitig unseren Marktanteil in einem der am schnellsten wachsenden Märkte der Windindustrie“, sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.

Fortum und das Tochterunternehmen Uniper bezeichnen sich als gemeinsames europäisches Energieunternehmen. Das Firmengebilde hält nach eigenen Angaben eine Erzeugungskapazität von 50 GW sowie umfangreiche Aktivitäten beim Import und der Speicherung von Gas. Für die Unternehmen arbeiten 20.000 Menschen in 40 Ländern. Bereits heute seien sie der drittgrößte Erzeuger von CO2-freiem Strom in Europa. Das Wachstumsgeschäft konzentriere sich auf „saubere und CO2-arme Energie“ und Infrastruktur für eine künftige Wasserstoffwirtschaft.

Die Nordex Group hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

04.01.2022 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH