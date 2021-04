WPD kauft Nordex-Turbinen für Windpark in Finnland

Der Projektentwickler WPD hat erneut 17 Windenergieanlagen von Nordex für einen Windpark in Finnland bestellt.

Der Projektentwickler WPD hat 17 Windenergieanlagen von Nordex für einen Windpark in Finnland bestellt. Die Turbinen sollen zum Windpark „Nuolivaara“ mit einer Gesamtleistung von 96,9 Megawatt gehören. Dieser entsteht in der nördlichen Provinz Lappland, etwa 25 Kilometer nordöstlich der Kleinstadt Kemijärvi. Neben den Windrädern umfasst der Auftrag auch einen „Premiumservice“ für 15 Jahre, mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.

Turbinen für kaltes Klima

Bei den Windturbinen handelt es sich um den Typ N163/5.X aus der Delta4000-Serie. Aufgrund des harschen, kalten Klimas nördlich des Polarkreises liefert die Nordex Group die Anlagen in der Kaltklimavariante. Damit können die Turbinen bei Temperaturen bis zu -30°C betrieben werden. Die Rotorblätter sind mit dem Advanced Anti-Icing-System ausgestattet. Das System verhindert eine Vereisung der Rotorblätter noch vor Auftreten eines Eisansatzes. So können die Turbinen laut Nordex auch im Winter durchgängig betrieben werden. Die Errichtung und Fertigstellung von „Nuolivaara“ sollen im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Die Turbinen liefert die Nordex Group im projektspezifischen Betriebsmodus von 5,7 MW auf Stahlrohrtürmen mit 159 Meter Nabenhöhe.

WPD und Nordex setzen auf finnischen Windenergie-Markt

WPD hat 2020 bereits Turbinen dieses Typs für seinen ebenfalls in Finnland gelegenen 188-MW-Windpark „Karhunnevankangas“ bei Nordex bestellt. „Es freut uns, dass wir die Ausbaupläne von WPD in Nordeuropa mit dem jüngsten Lieferauftrag für die N163/5.X Anlage erneut begleiten dürfen“, sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. „Das Nuolivaara-Projekt stellt für WPD einen wichtigen weiteren Schritt im Wachstumsmarkt Finnland dar. Wir sind froh, dass wir mit Nordex einen Hersteller an unserer Seite haben, mit dem wir die spezifischen klimatischen Bedingungen in Nordfinnland erfüllen können“, sagt Heikki Peltomaa, Geschäftsführer von WPD Finland Oy. „Mit diesem Projekt werden wir unsere starke Position auf dem finnischen Markt weiter ausbauen und die Energiewende in Nordeuropa vorantreiben.“

Auch Nordex meldete Anfang April bereits einen weiteren Auftrag aus Finnland.

