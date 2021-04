Der Windturbinenbauer Nordex stattet im Auftrag des Projektierers Energiequelle zwei finnische Windparks mit insgesamt 12 Windenergie-Anlagen aus. Zusammen kommen die beiden Projekte auf eine Leistung von 68 MW.

Die Nordex Group hat Ende März vom internationalen Windparkentwickler Energiequelle zwei Aufträge für die Lieferung und Errichtung von zwölf Turbinen des Typs N163/5.X erhalten. Die Aufträge für die Windparks Takanebacken und Torvenkylä in Finnland umfassen zudem jeweils einen Premium-Servicevertrag der Anlagen von Nordex über die lange Laufzeit von 30 Jahren.

Der 28,5-MW-Windpark Takanebacken entsteht in der Gemeinde Maalahti in der westfinnischen Landschaft Österbotten. Der 39,9-MW-Windpark Torvenkylä entsteht etwa 250 km weiter nördlich in der Nähe der Stadt Kalajoki. Die N163-Anlagen werden in der Kaltklima-Version auf Stahlrohrtürmen mit 148 und 118 Meter Nabenhöhe geliefert. Die Errichtung und der Netzanschluss der Turbinen erfolgen im Laufe des Jahres 2022.

Takanebacken und Torvenkylä sind zwei Folgeprojekte beider Unternehmen in Finnland. Zurzeit errichtet die Nordex Group für Energiequelle bereits Windparks in Finnland. Zurzeit errichtet das den 29,96-MW-Windpark Konttisuo in der Gemeinde Soini. In der Gemeinde in der finnischen Landschaft Südösterbotten werden insgesamt sieben Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 aufgestellt.

Windenergie-Anlagentyp für Standort gut geeignet

„Wir freuen uns sehr, dass sich Energiequelle erneut für unsere Turbinentechnologie entschieden hat und dieses Mal für die N163/5.X. Dieser Anlagentyp ist optimal für die Windgeschwindigkeiten an den beiden Standorten geeignet”, sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.

“Die gute Zusammenarbeit bei unseren derzeitigen Projekten, vor allem aber auch die überzeugende Weiterentwicklung der Delta4000 Plattform, welche optimal auf die Bedürfnisse der beiden Projektstandorte zugeschnitten ist, waren für unsere Entscheidung für Nordex ausschlaggebend“, sagt Nils Borstelmann, CEO der Energiequelle Oy.

Die Nordex Group hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

7.4.2021 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH