Gerolf Bücheler führt Bundesverband Bioenergie und Fachverband Holzenergie

Zum 1. Januar hat Gerolf Bücheler die Geschäftsführung des Bundesverbandes Bioenergie e.V. (BBE) in Berlin sowie die Geschäftsführung des Fachverbandes Holzenergie (FVH) im BBE übernommen.

Bücheler wird den BBE in Berlin gemeinsam mit dem langjährigen Bonner Geschäftsführer Bernd Geisen führen. Er ist bereits seit April 2021 im BBE für die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zuständig. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten BBE- und FVH-Team, unserem Vorstand und vor allem auch unseren Mitgliedern die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen sowie Chancen für die Bioenergie anzugehen. Als Bioenergiebranche leisten wir einen effektiven und schnell wirksamen Beitrag zur Treibhausgasreduzierung und ermöglichen damit die Erreichung nationaler und internationaler Klimaziele. Dabei ist die Bioenergie der Allrounder unter den Erneuerbaren Energien, der verlässlich Klimaschutz im Verkehr, der Wärme und beim Strom leistet“, sagt Bücheler.

Der Fachverband Holzenergie ist organisatorisch eine Fachabteilung im Bundesverband Bioenergie. Seine Arbeitsgruppen befassen sich zum Beispiel mit Holzheizkraftwerken, Nachhaltigkeit oder Energieholzanbau. Der FVH sprach sich zum Beispiel kürzlich gegen das Co-Firing von Biomasse in Großkraftwerken aus.

Bücheler will politische Interessenvertretung für Bioenergie stärken

Bücheler will in Berlin die politische Interessenvertretung der Bioenergie mit den Partnerorganisationen aus den einzelnen Bioenergiesparten stärken. Das soll im Verbund des Hauptstadtbüro Bioenergie mit den spartenübergreifenden Verbänden der Erneuerbaren Energien geschehen.

Gerolf Bücheler hat an der Universität Hohenheim im Bachelor Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie studiert und seinen Master in Hohenheim und Kopenhagen in Agricultural Economics absolviert. Vor seinem Wechsel zum BBE war er als Referent für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Bauernverband tätig.

06.01.2022 | Quelle: BBE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH