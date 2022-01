Erste Komponenten für Wellenkraftwerk in EWP EDF One in Jaffa angekommen

Im Hafen von Jaffa, Israel, ensteht das Wellenkraftwerk EWP-EDF One, das Strom ins öffentliche Netz einspeisen soll. Der erste Satz Schwimmer und Stützstrukturen ist bereits am Standort angekommen, meldet Eco Wave Power.

Das Wellenkraftwerk EWP EDF One wird vom israelischen Energieministerium mitfinanziert. Die insgesamt zehn Schwimmer sollen eine elektrische Leistung von 100 kW liefern. Noch in diesem Monat soll die Installation der Schwimmer und der umgebenden Infrastruktur auf einem 30 Meter langen Abschnitt eines bestehenden Wellenbrechers beginnen. „Die Vorbereitungen für die Installation der Schwimmer auf der Außenseite des Wellenbrechers im Hafen von Jaffa befinden sich in der Endphase,“ sagt Inna Braverman, Chief Executive Officer von Eco Wave Power.

“Unser Ziel ist es, im dritten Quartal dieses Jahres Strom zu erzeugen”, sagt Braverman. Eco Wave Power hofft, mit den Projektergebnissen näher an die Kommerzialisierung seiner Technologie zu kommen. Die Montage an der Küste hat einige Vorteile. Im Gegensatz zu Offshore-Wellenenergie-Anlagen konnten die Schwimmer mit Lastwagen an den Projektstandort gebracht werden. Das verdeutliche, dass Transport und Installation von Wellenenergie-Anlagen an Land deutlich einfacher seien, erklärt Eco Wave Power. Auch die bereits installierte Konvertereinheit befindet sich an Land. Das ermöglicht einen leichteren Zugang für Betrieb und Wartung.

Meeresenergie-Kraftwerke sind noch immer selten, doch in den letzten Jahren machten verschiedene Konsortien neue Vorstöße.

Infrastruktur-Unternehmen aus Isreal fertigte Schwimmer für Wellenkraftwerk

Die Schwimmer und die tragenden Strukturen wurden von Lesico gebaut, einem großen israelischen Infrastrukturunternehmen. Lesico verfügt auch über Erfahrungen in den Bereichen Cleantech, Wasser und Entsalzung. „Wir glauben, dass wir durch unsere Beteiligung am ersten netzgekoppelten Wellenenergieprojekt in Israel eine wichtige Rolle spielen und gleichzeitig ein neues Marktsegment in das Portfolio von Lesico aufnehmen”, erklärte Eran Sidi, Chief Operating Officer.

Eco Wave Power will seine patentierte Technologie für Wellenkraftwerke kommerzialisieren. Das Projekt im Hafen von Jaffa wird das zweite netzgekoppelte Wellenkraftwerk von Eco Wave Power sein. Das erste enstand 2016 in Gibraltar. Das Projekt von Eco Wave Power in Gibraltar wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Rahmenprogramm Horizont 2020 der Europäischen Kommission gefördert.

Das Unternehmen Eco Wave Power wurde von den Vereinten Nationen mit dem “Global Climate Action Award” ausgezeichnet.

07.01.2022 | Quelle: Eco Wave Power | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH