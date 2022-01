Das Investment- und Asset-Managemant-Unternehmen KGAL beteiligt sich als strategischer Investor am Projektentwickler GP Joule Projects. Gemeinsam soll das Wachstum bei der Projektierung von Wind- und Photovoltaikprojekten in Deutschland und Europa vorangetrieben werden.

GP Joule Projects ist Teil der GP Joule Gruppe und entwickelt Wind- und Solarenergieprojekte. Das Unternehmen kümmert sich um die Flächensicherung und die Ausschreibung der Gewerke für den Bau. Auch das unternehmerische Gesamtkonzept für die Nutzung der fertiggestellten Anlage gehört zum Leistungsspektrum. Seit 2009 hat GP Joule bereits mehr als 20 Windparks und 130 Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleitung von mehr als 1.000 Megawatt entwickelt.

Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger Investment– und Asset-Manager. Das Unternehmen betreut ein Investitionsvolumen von mehr als 15 Milliarden Euro. Darunter befinden sich auch Erneuerbare-Energien-Fonds. Über die Fonds KGAL ESPF 4 und KGAL ESPF 5 beteiligt sich KGAL an der GP Joule Projects GmbH & Co. KG und der Holding.

Seit 2003 hat die KGAL bereits in mehr als 140 Anlagen im Bereich erneuerbare Energien investiert. Es handelt sich um Projekte in zehn europäischen Ländern mit einer Gesamtleistung von mehr als 1,5 Gigawatt. Unter anderem in die von GP Joule projektierten Windparks Helligbek und Lüngholm in Schleswig-Holstein.

GP Joule Projects mit viel Erfahrung im Greenfield Development

„Bereits beim Erwerb dieser Windparks konnten wir uns von der Professionalität des Unternehmens und der Attraktivität seiner Projekte überzeugen“, sagt Michael Ebner, Geschäftsführer Sustainable Infrastructure der KGAL Investment Management. „Nun gelingt uns mit der Beteiligung an GP Joule Projects der Einstieg in das Greenfield Development mit einem umfassenden Portfolio. Unsere Fonds KGAL ESPF 4 und KGAL ESPF 5 erhalten so noch bessere Möglichkeiten zur Diversifikation und die Chance auf überdurchschnittliche Renditen.“

Mit dem substanziellen Investment von KGAL wird die bisherige Partnerschaft nun vertieft. „Die KGAL ist bereits in zehn Ländern Europas aktiv und entsprechend gut vernetzt. Mit ihr an der Seite kann GP Joule Projects sein Wachstum noch mehr beschleunigen“, sagt Ove Petersen, Mitgründer und CEO von GP Joule. „Die KGAL bietet Zugang zu neuen Märkten in Europa und passt mit der konsequent nachhaltigen Ausrichtung perfekt zu GP Joule.“ Die Geschäftsführung beim Projektierer bleibt unverändert.

12.1.2022 | Quelle: GP Joule | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH