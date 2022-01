Solarkollektor-Label Solergy soll weltweit Qualität zertifizieren

Die Solar Heating Initiative will in Zusammenarbeit mit dem Global Solar Certification Network das freiwillige Solarkollektor-Label Solergy global aufstellen.

2016 führte die Solar Heating Initiative (SHI), die Marisol Oropeza von matters.mx und Stefan Abrecht von Solar Experience leiten, in Zusammenarbeit mit der deutschen Zertifizierungsstelle Din Certco das freiwillige Solarkollektor-Label Solergy für den europäischen Markt ein. Seitdem haben sich 25 Unternehmen aus Ländern wie Deutschland, Griechenland, Portugal, Großbritannien, Frankreich und China um das Label beworben. Eine neue Partnerschaft mit dem Global Solar Certification Network (GSCN) soll das Solergy-Label-Programm auch in anderen Regionen wie Nordamerika, Asien und Ozeanien implementieren.

Das Solarkollektor-Label Solergy soll die Positionierung von solarthermischen Kollektoren als Erzeuger CO 2 -freier Wärme verbessern. Zudem soll es die Transparenz über ihre Effizienz erhöhen und Verbrauchern helfen, bessere Kaufentscheidungen für eine umweltfreundliche und nachhaltige, kostengünstige Wärmeversorgung zu treffen. „Wir haben das Solergy-Label von Anfang an unterstützt, weil wir glauben, dass es eine hervorragende Möglichkeit ist, den Wert von Kollektor-Zertifizierungssystemen wie dem Solar Keymark zu steigern. Außerdem hilft es der Solarthermie-Branche, das Vertrauen in die Technologie zu stärken, und den Verbrauchern, transparentere Informationen für eine grünere Wärmeversorgung zu erhalten“, sagt Sören Scholz von Din Certco.

Solarkollektor-Label Solergy für Märkte ohne Zertifizierungssysteme

Während der GSCN-Jahrestagung am 15. April 2021 einigten sich die Mitglieder auf eine Allianz mit SHI, um das Solergy-Label weltweit einzuführen. Das GSCN zielt darauf ab, Hürden für den grenzüberschreitenden Handel mit solarthermischen Produkten zu beseitigen, indem Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsverfahren harmonisiert werden. Zu seinen Mitgliedern gehören Zertifizierungsstellen, Testlabors, Hersteller und andere Interessengruppen aus verschiedenen Kontinenten. Durch den Zusammenschluss mit der SHI wird eine schnellere Einführung des Solarkollektor-Label Solergy in anderen Regionen möglich sein.

Das übergeordnete Ziel der Allianz ist es, der solarthermischen Industrie zuverlässige Zertifizierungssysteme und konsistente und gebrauchsfertige Marketingressourcen bereitzustellen. Diese sollen dazu beitragen, die Verkaufschancen für hochwertige solarthermische Kollektoren zu erhöhen. „Wir haben das Potenzial des Solergy-Labels nicht nur als Schlüsselmaßnahme zur Wertsteigerung bestehender Zertifizierungssysteme erkannt, sondern auch als starke Basis für Märkte, in denen es keine offiziellen Zertifizierungssysteme gibt. Wir freuen uns, unseren Mitgliedern diesen neuen Service anbieten zu können“, sagt Harald Drück, Vorsitzender des GSCN.

Aktuell können Unternehmen mit einem gültigen Solar Keymark Zertifikat das Solergy Label für den europäischen Markt bei Din Certco in Deutschland beantragen. Zukünftig könnten auch andere Zertifizierungsstellen, die Mitglieder des GSCN sind, das Solergy Label für ihre Regionen vergeben, wie zum Beispiel das SRCC für Nordamerika. Das GSCN wird in Abstimmung mit SHI und Din Certco die Einführung des Solergy Labels in weiteren Regionen koordinieren und Zertifizierungsstellen mit der Vergabe beauftragen. „Dass das Solarkollektor-Label Solergy auf einem lokalen Zertifizierungssystem basiert, hilft uns, es in unser Serviceportfolio zu integrieren. Außerdem freuen wir uns darauf, das Solergy-Label auf weitere Anwendungen auszudehnen, die mit Labels für Anwendungen wie Schwimmbäder (25 °C) und Niedertemperaturheizungen (< 50 °C) erweitert werden, die in den USA und anderen Regionen einen großen Marktanteil haben“, sagt Shawn Martin vom SRCC.

14.1.2022