Neuer Fronius Wechselrichter Tauro mit 50 Kilowatt am Markt

Die österreichische Fronius bietet ihren Wechselrichter der Marke Tauro mit 50 kW an. Der erweitert das Angebot der Serie Tauro Eco und soll PV-Großanlagen dabei unterstützen, noch wirtschaftlicher zu werden.

Die österreichische Fronius bietet mit dem Tauro einen neuen Wechselrichter über 50 Kilowatt (kW) an. Wie das Unternehmen mitteilte, ergänzt er die bereits existierende Tauro ECO-Serie. Seit Mai letzten Jahres ist der Fronius Tauro ECO am Markt und nun folge auch der Fronius Tauro in der Leistungsklasse 50 kW. Er hat drei MPP-Tracker und einen sehr breiten Eingangsspannungsbereich. Der Tauro ECO verfügt über einen MPP-Tracker und in den Leistungsklassen 50, 99,99 und 100 kW verfügbar. Er eigne sich für Photovoltaik-Großanlagen.

„Ein guter Commercial-Wechselrichter muss langlebig und robust sein“, sagt Jasmin Gross, Produktmarketing, Fronius International GmbH. „Wir haben den Fronius Tauro entwickelt, um selbst widrigsten Umweltbedingungen zu trotzen und in jedem Fall höchste Erträge zu liefern.“

Ein doppelwandiges Gehäuse und die aktive Kühlung sorgen für Langlebigkeit und Robustheit, bei gleichzeitig voller Leistung. Dank Schutzklasse IP 65 und der Kühltechnologie sei der Wechselrichter selbst im ungeschützten Außenbereich und bei direkter Sonneneinstrahlung ohne zusätzliche Schutzvorrichtung montierbar.

Die Systemarchitektur macht den Fronius Tauro ferner besonders flexibel im Anlagendesign. Der Wechselrichter sei smart, schnell installiert und effizient in der Wartung. Im Servicefall genüge es, das betroffene Leistungsteil vor Ort auszutauschen. Das sichert einen stabilen Betrieb und macht den Service schnell und kostengünstig.

Per Smartphone steuern

Wie alle Fronius-Produkte lasse sich der Tauro per Smartphone oder am Desktop überwachen, steuern und warten. Von der Inbetriebnahme mit Solar.start über das Monitoring mit Solar.web bis hin zum Support mit Solar.SOS unterstützen die digitalen Fronius-Tools den Installateur bei jedem Schritt. Dank der offenen Systemarchitektur lassen sich auch Drittanbieter-Komponenten einfach integrieren.

Der Wechselrichter lasse sich zudem sowohl hängend auf einer Aufständerung als auch flach am Boden liegend platzieren. Die Commercial-Wechselrichter wurden für den Einsatz in einem zentralen und dezentralen Anlagendesign optimiert. Dieser große Gestaltungsspielraum macht den Installateur maximal flexibel und wirkt sich zudem positiv auf die Kosten aus. Zusätzliche Kostenoptimierung erfolgt durch das sogenannte AC Daisy Chaining. Dabei reduziert sich, durch die Verkettung der Wechselrichter, der Bedarf an Zusatzkomponenten und Verkabelungen.

Der Fronius Tauro zeige zudem, dass sich Nachhaltigkeit in jeder Phase des Produktlebenszyklus lohnt. Er ist auf Beständigkeit ausgelegt. Ferner könnten im Servicefall können die betroffenen Einzelteile direkt vor Ort ausgetauscht werden. In Kombination mit den digitalen Support-Tools wie zum Beispiel mit Fronius Solar.SOS entsteht ein effizienter Service, der sowohl Zeit spart als auch Ressourcen schont.

20.1.2022 | Quelle: Fronius | Solarserver © Solarthemen Media GmbH