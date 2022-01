Die Koehler Renewable Energy als Mehrheitsgesellschafter will unabhängig von der weiteren Entwicklung des gegenwärtigen Projektpartners Green City AG mehrere Windparks in Hessen realisieren.

Am 24. Januar 2022 hat die Green City AG nach eigenen Angaben einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Koehler Renewable Energy, ein Teil der Koehler-Gruppe, ist Projektpartner der Green City AG, bei der Entwicklung von mehreren Windparks in Hessen. Mit der Partnerschaft für die geplanten Windparks haben die beiden Unternehmen den Ausbau der Windenergie in Hessen zusammen vorangetrieben und unterstützen so die formulierten Energieziele der hessischen Landesregierung.

Koehler Renewable wird als Mehrheitsgesellschafter unabhängig von der weiteren Entwicklung des gegenwärtigen Projektpartners Green City AG an der Umsetzung der Windparks festhalten. Nicolas Christoph, Bereichsleiter bei Koehler Renewable, dazu: „Koehler besitzt die Mehrheit der Anteile an den Projektgesellschaften und hat ein großes Interesse an der Umsetzung und dem langfristigen Betrieb der Anlagen. Alle Projekte der Koehler Renewable Energy sind elementarer Bestandteil des Koehler-Versprechens 2030.“ Mit diesem Versprechen will Koehler bis ins Jahr 2030 mehr erneuerbare Energie mit eigenen Anlagen erzeugen, als es für die eigene Papierproduktion benötigt.

Die Koehler Renewable Energy wird alles daran setzen die Projektentwicklung der Windparks fortzusetzen und den Bau der Windenergie-Anlagen zu starten, sobald die Genehmigungen vollzugsfähig sind. Das Unternehemn besteht besteht seit 2012 als Tochtergesellschaft der Koehler Group. Seitdem hat es zahlreiche Projekte im Bereich Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft und Kraftwärmekopplung umgesetzt.

