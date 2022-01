Die KNE-Broschüre „Wie Sie den Artenschutz in Solarparks optimieren“ richtet sich an kommunale Akteure. Sie gibt Hinweise wie mit dem Bau der Photovoltaik-Anlage ein Beitrag zur biologischen Vielfalt geleistet wird.

Mit einer beschleunigten Energiewende wird der Bau von Photovoltaik-Solarparks im ländlichen Raum weiter zunehmen. Werden die Solarparks naturverträglich gestaltet, leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Artenschutz und sichern der Kommune eine klimaneutrale und zukunftssichere Energieversorgung. Eine Broschüre des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE) beschreibt, wie man den Artenschutz in Solarparks optimieren kann.

„Mit den neuen Ausbauzielen der neuen Bundesregierung für Photovoltaik mit 200 Gigawatt bis zum Jahr 2030 geht eine Verdreifachung der installierten Leistung gegenüber 2020 einher. Das bedeutet, dass es einen enormen Zubau an Photovoltaik-Anlagen, insbesondere im ländlichen Raum geben wird – eine große Herausforderung für viele Kommunen. Aber auch eine Chance. Denn die Kommunen verfügen über viele Möglichkeiten, eine naturverträgliche Gestaltung von Solarparks zu fördern. In der neuen Broschüre geben wir praktische Hinweise, wie sie bereits bei der Planung und Genehmigung darauf hinwirken können, dass mit dem Bau der Anlage auch ein Beitrag zur biologischen Vielfalt geleistet wird,“ betont KNE-Direktor Torsten Raynal-Ehrke.

Die Broschüre zeigt zunächst die Artenschutz-Potenziale von Solarparks auf. Mit einem guten naturschutzfachlichen Entwicklungskonzept kann man die zuvor häufig intensiv genutzten oder versiegelten Flächen ökologisch erheblich aufwerten. Hinweise zur Standortwahl sollen dabei helfen, möglichst konfliktarme Flächen zu finden und geeignete Standorte zu identifizieren. Wie und mit welchen Instrumenten man bereits im Bebauungsplanverfahren der Naturschutz mitdenken kann, darüber gibt ein weiteres Kapitel Auskunft.

Artenschutz in Solarparks über Ausgleichsmaßnahmen hinaus optimieren

Die Broschüre gibt außerdem Hinweise, was die Kommunen, über die obligatorischen Ausgleichsmaßnahmen hinaus, tun und mit dem Projektierer vereinbaren können. Damit sich die Situation von Flora und Fauna in und um einen Solarpark deutlich verbessert und wertvolle, störungsarme Lebensräume entstehen.

Die Broschüre „Wie Sie den Artenschutz in Solarparks optimieren“ ist unter diesem Link zu finden.

In einer digitalen Begleitveranstaltung für kommunale Akteure informiert das KNE am 10. Februar 2022 über Anliegen und Inhalt der Broschüre und bietet die Gelegenheit zum Nachfragen und Gedankenaustausch. Zum Programm und zur Anmeldung zur Veranstaltung „Artenschutz in Solarparks optimieren“ gelangt man über diesem Link.

26.1.2022 | Quelle: KNE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH