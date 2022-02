Städtische Werke Kassel starten Photovoltaik-Beteiligung „Sonnenteam“

Foto: Städtische Werke Gemeinsam geht es besser mit der Photovoltaik.

Das am 1. Februar angelaufene Bürgerbeteiligungsmodell „Sonnenteam“ der Städtischen Werke in Kassel soll eine Investition in Solarenergie auch ohne eigenes Dach ermöglichen. Allerdings muss man dafür Stromkund:in der Städtischen Werke sein.

Mit dem Beteiligungsmodell wollten die Städtischen Werke gezielt den Menschen die Gelegenheit zu einer Beteiligung geben, die keine Möglichkeit einer eigenen Photovoltaik-Installation hätten, erklärt Christian Geselle, Kassels Oberbürgermeister und Städtische-Werke-Aufsichtsratsvorsitzender. Diese könnten dadurch einen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten und gleichzeitig finanziell profitieren. Stromkunden der Städtischen Werke können im „Sonnenteam“ ein qualifiziertes Nachrang-Darlehen für ausgewählte Erneuerbare-Energien-Projekte vergeben. Sie erhalten im Gegenzug eine Verzinsung von bis zu 1,5 Prozent. Die Städtische Werke Eco GmbH ist eine 100-prozentige Tochterfirma der Städtische Werke AG. Eine ihrer Aufgaben ist die Finanzierung von regionalen regenerativen Erzeugungsanlagen. Die mögliche Investitionsspanne liegt zwischen 500 und 5.000 Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt fünf Jahre. Photovoltaik-Anlage auf Wagenhalle der Verkehrsbetriebe ist erstes Projekt mit Beteiligung Das erste Projekt von Sonnenteam ist die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Wagenhalle der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) im Betriebshof Wilhelmshöhe. Sie ist mit einer Spitzenleistung von 750 kW zugleich eine der größten Photovoltaik-Anlagen der Stadt. „Die KVG nutzt den Strom zum größten Teil selbst. Damit tragen die Anleger zu einem Nahverkehr für sich selbst und andere bei, der noch sauberer ist“, sagt Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Werke und der der KVG. Sein Vorstandskollege Olaf Hornfeck betont die Bedeutung der Zusammenarbeit. „Wir beteiligen nicht nur die Bürger an der Energie- und Verkehrswende. Es ist auch ein Gemeinschaftsprojekt der beiden KVV-Töchter KVG und Städtische Werke. Und es geht sogar weiter. Denn Dachbesitzer, die sich bisher noch keine Gedanken über Photovoltaik gemacht haben, können sich an uns wenden. Wir bringen sie dann mit interessierten Anlegern zusammen und realisieren so weitere Projekte.“ Bürgerbeteiligung an Photovoltaik- und Windenergie-Projekten ist ein mittlerweile gängiges Finanzierungsinstrument, das obendrein die Akzeptanz der Energiewende stärkt. 02.02.2022 | Quelle: Städtische Werke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH