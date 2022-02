Die Deutsche Windtechnik rüstet erstmals einen deutschen Offshore-Windpark auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung um. Damit sollen die nächtlichen Lichtemissionen des küstennahen Standorts reduziert werden.

Der Betreiber des Offshore-Windparks (OWP) Nordergründe hat den Full-Service-Anbieter Deutsche Windtechnik beauftragt, den gesamten Park mit einem System für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) auszustatten. Der Windpark besteht aus 18 Windenergieanlagen vom Typ Senvion 6.2M 126. Damit will die Deutsche Windtechnik eine Vorreiterrolle bei der BNK-Ausstattung von Offshore-Windparks übernehmen. Angefangen bei der Bereitstellung des BNK-Systems, über deren Installation, die Ertüchtigung der Flugbefeuerung, die gesamte Offshore-Logistik bis hin zur Unterstützung bei den Genehmigungsverfahren – alle Leistungen werden durch Offshore-Serviceteams oder Mitarbeitende des Technischen Controllings der Deutschen Windtechnik umgesetzt und betreut.

Die Umrüstungs-Arbeiten werden im Frühjahr 2022 erfolgen. Dabei wird die von der Deutschen Windtechnik in Kooperation mit der Funke Avionics GmbH entwickelte transponderbasierte BNK-Komplettlösung zum Einsatz kommen. Die Hardware des Offshore-BNK-Systems unterscheidet sich grundsätzlich nur in Teilen von der Onshore-Variante. Während zum Beispiel das in der Gondel installierte Transponder-Empfangs-Modul identisch ist, besteht die auf dem Turbinendach montierte Antenneneinheit des Offshore-Systems aus korrosionsbeständigeren Materialien.

Eckhard Stürtz, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft OWP Nordergründe: „Auch wenn die BNK-Nachrüstung von Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland erst Ende 2023 erfolgt sein muss, wollen wir die Chance nutzen und bereits jetzt die BNK umsetzen, um damit die nächtlichen Lichtemissionen des küstennahen Standorts zu vermeiden. OWP Nordergründe wird von der Deutschen Windtechnik im Rahmen eines Full-Service-Vertrages betreut und wir sind froh, dass wir auch von den BNK-Kompetenzen des Unternehmens profitieren können.“

Offshore-Tests für bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung erfolgreich abgeschlossen

Bereits im zweiten Halbjahr 2021 hatte die Deutsche Windtechnik das BNK-System an zwei WEA des OWP Nordergründe installiert und in Erprobungsbetrieb genommen. „Die Installation und Anbindung unseres BNK-Testsystems an die vorhandene Parksteuerung und die technische Infrastruktur im OWP Nordergründe verlief planmäßig und ohne Komplikationen. Wir haben darüber hinaus den BNK-Betrieb und die Datenverarbeitung im Backend unter offshore spezifischen Rahmenbedingungen validiert. Dazu gehörten ausgeprägte Wetterszenarien oder auch unterschiedliche Flugintensitäten, wie sie zum Beispiel in der Nähe von Militärübungsstützpunkten mit intensiviertem Flugbetrieb vorkommen“, sagt Matthias Brandt, Vorstand Deutsche Windtechnik. Nun bereite das Unternehmen alle Schritte für die komplette Installation für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung beim Offshore-Windpark Nordergründe vor.

8.2.2022 | Quelle: Deutsche Windtechnik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH