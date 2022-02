Im Rahmen der Strukturwandelinitiative Bioökonomierevier hat Sunfarming eine erste Forschungs- und Demonstrationsanlage für die Agri-PV im Rheinland errichtet.

Der Photovoltaik-Projektentwickler Sunfarming Group AG kooperiert mit dem Institut für Pflanzenwissenschaften am Forschungszentrum Jülich und hat dafür eine Agri-PV-Anlage errichtet. Man erforscht dabei sowohl am Standort Jülich als auch im Ausland die Entwicklung verschiedener Pflanzentypen unter den PV-Modulen. Darüber hinaus wird der dadurch erzeugte Beitrag zur zusätzlichen Wasserversorgung von Pflanzen und Böden untersucht, um den aus diesen Systemen erlangten Einfluss für die Pflanzenproduktion im Klimawandel bewerten zu können.

In einem Kooperationsprojekt des Forschungszentrums Jülich mit dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE) erhielt Sunfarming im Jahr 2021 den Auftrag, zwei neuartige Anlagentypen zu entwickeln und am neu entstehenden Entwicklungsraum Morschenich-Alt bei Jülich zu realisieren. Dabei handelt es sich zum einen um eine Weiterentwicklung des sogenannten Sunfarming Food & Energy Systemtyps mit höherer Durchfahrtshöhe von über 2,50 m und größerem Pfostenabstand, der den Einsatz auch größerer landwirtschaftlicher Maschinen ermöglicht. Zum anderen handelt es sich um ein sogenanntes Sunfarming Food & Energy Tracking System als Spezialanfertigung mit dem Sonnenstand nachgeführten Modulen zur Ertragssteigerung und einer Gesamthöhe von über 6 m und einer Durchfahrtshöhe von 4 m. Letzteres dient der Erforschung verschiedener Beschattungsszenarien der Pflanzen sowie auch einem effizienteren Regenwasser-Management, um den Pflanzenanbau klimaresilienter zu machen.

Agri-PV-Anlage von Sunfarming mit Entwicklungszeit von knapp 9 Monaten

Nach einer Entwicklungszeit von knapp 9 Monaten konnte die Sunfarming Group die Gesamtanlage in Morschenich-Alt Ende 2021 installieren. Ab Fertigstellung im Februar 2022 werden die Anlagen nicht nur den Rahmen für umfassende Forschungsarbeiten rund um den Pflanzenanbau in Agri-Solaranlagen bieten, sondern zudem rund 300.000 kWh Solarenergie pro Jahr produzieren, die den Forschungsstandort mit nachhaltig erzeugter Energie versorgen.

Die Sunfarming Group AG hat zudem im Jahr 2021 die Sunfarming West GmbH am Standort Heinsberg gegründet, um ihre Geschäftstätigkeit in Nordrhein-Westfalen sowie den benachbarten Benelux-Ländern auszuweiten. Nur rund 20 km von Morschenich-Alt entfernt ist in Heinsberg gerade eine 5-Megawatt-Solaranlage auf einer ehemaligen Kiesgrube im Bau. Auch diese Freiflächen-Photovoltaikanlage ist die erste ihrer Art im Rheinland und wird voraussichtlich im April 2022 ans Netz gehen. Weitere Projekte im Kreis Heinsberg sind bereits in Planung.

Auch die Bundesregierung will Agri-Photovoltaik ausbauen, wie die zuständigen Ministerien vereinbart haben.

11.2.2022 | Quelle: Sunfarming | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH