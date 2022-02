Gemeinsam wollen die VDMA Power-to-X for Applications und die Messe Düsseldorf die DecarbXpo zur führenden Messe für Power-to-X-Technologien und -Produkte ausbauen. Der VDMA wird dazu das Angebot mit der Konferenz „From Production to Application: The #P2X Conference“ stärken.

Die Konferenz findet in unmittelbarer zeitlicher und räumlicher Nachbarschaft zur DecarbXpo und zu International Renewable Energy Storage Conference“ (IRES 2022) von Eurosolar statt. Während die DecarbXpo als Fachmesse für Klimaschutz, Energiewende und Dekarbonisierung die Technologie- und Serviceanbieter mit Industrie und Gewerbe vernetzt, thematisiert die IRES den aktuellen Stand der Forschung und die Rahmenbedingungen aller Energiespeichertechnologien, von Strom bis Wärme und einschließlich Sektorenkopplung. Mit ihrem Energie- und Praxisbezug komplettiert „The #P2X Conference“ diese beiden Angebote.

Als wissenschaftlichen Leiter der Konferenz konnte der VDMA Michael Sterner gewinnen. Er ist Professor für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem VDMA. Die Konferenz knüpft an die Reihe von P2X-Konferenzen an, die ich in der Vergangenheit bereits sechs Mal in Regensburg und Düsseldorf leiten durfte. Fokus ist und bleibt die Industrie, denn nur mit Power-to-X und Wasserstoff schaffen wir hier Klimaneutralität, weshalb diese Themen von elementarer Bedeutung für unsere Zukunft sind“, sagt Sterner.

Zentrale Themen der „The #P2X Conference“ sind Elektrolyse und andere Herstellungsverfahren für Wasserstoff, Synthesen für eFuels und Power-to-Liquid-Produkte wie Ammoniak und Methanol, die Anwendung in Schwerlastverkehr, Schiff- und Luftfahrt oder in den Prozessindustrien Stahl & Chemie, sicherheitstechnische Fragen, Transport und Logistik sowie die technisch-ökonomische Bewertung ganzer Lieferketten und deren Business-Cases im nationalen und internationalen Kontext. Zielgruppe sind insbesondere Experten aus Deutschland, Europa und aus möglichen Partnerregionen. Angesprochen sind vor allem der Transport-, Verkehrs- und Energiesektor, die Metall-, Glas-, Mineralöl-, Chemie- und maritime Industrie, Maschinen- und Anlagenbauer bzw. -betreiber sowie Banken, Investoren, Verbände und Vereinigungen.

Die Konferenz “From Production to Application: The #P2X Conference” findet am 19. und 20. September 2022 in Düsseldorf im CCD in unmittelbarer Nachbarschaft zum Messegelände statt.

12.2.2022 | Quelle: VDMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH