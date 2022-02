Photovoltaik: Energiequelle und Aedes kooperieren in Frankreich

Die beiden Unternehmen Energiequelle und Aedes Energies arbeiten künftig bei der Entwicklung von PV-Parks in Frankreich zusammen. Derzeit verfügen die Partner über eine Pipeline von 100 Megawatt (MW).

Die Energiequelle GmbH aus Deutschland und die Aedes Energies SAS aus Frankreich haben ein Joint Venture gegründet. Wie das Unternehmen aus Zossen mitteilte, gehe es dabei um die Photovoltaik. Die Holding mit Sitz in Frankreich ist Trägerin verschiedener PV-Projektgesellschaften mit einer Kapazität von über 100 MWp. Das Portfolio besteht ferner aus Greenfield-Standorten in den Regionen Dordogne, Lot-et-Garonne, Nièvre, Gers und Haute-Marne.

Außerdem wollen Enetrgiequelle und Aedes nach und nach weitere PV-Projekte im frühen Entwicklungsstadium hinzufügen. Der produzierte Strom soll je nach Standorteignung sowohl über Ausschreibungsverfahren als auch über PPAs vermarktet werden. Erste Inbetriebnahmen sind ab 2025 vorgesehen. Energiequelle hatte im letzten Jahr den ersten großen PV-Park in Frankreich gebaut.

In der Zusammenarbeit ist Aedes aufgrund seiner lokalen Kontakte und der Entwicklungserfahrung für die Sicherung der Pachtverträge sowie den Erhalt der Genehmigung zuständig. Energiequelle kümmert sich im Anschluss um die technische Entwicklung, die Finanzierung, die Betriebsführung und den Verkauf der Projektgesellschaften. Dafür will das Unternehmen aus einem großen Netzwerk an internationalen Investoren schöpfen.

Kristina Greene, die für Energiequelle den Bereich Projektakquise und Kooperationen in Frankreich verantwortet, ist stolz auf die neue Partnerschaft: „Gemeinsam mit Aedes stärken wir unsere Marktposition in Frankreich und bauen unser PV-Portfolio aus. Das ist wichtig, denn Photovoltaik soll neben dem Windgeschäft zu einem wichtigen Standbein in Frankreich werden.“

Gemeinsam mit ihrer Tochterfirma P&T Technologie ist Energiequelle seit 2010 im französischen Markt aktiv und hat seitdem über 230 MW an Wind- und PV-Leistung ans Netz gebracht. Knapp 40 Mitarbeiter an drei Standorten leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Frankreich sowie zum Unternehmenserfolg von Energiequelle.

15.2.2022 | Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH