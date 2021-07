Die französische Energiequelle-Tochter P&T Technologie hat in Decize 36.000 Photovoltaik-Module mit einer Gesamtleistung von 14,7 MW installiert. Der produzierte Strom erhält eine Vergütung von 5,15 Cent pro kWh.

Der erste Photovoltaik-Solarpark der französischen Energiequelle-Tochter P&T Technologie ist in Betrieb. Das Solarprojekt ist in Kooperation mit der EREA Ingenierie im zentral gelegenen Decize entstanden. Auf 15,6 Hektar hatten die Monteure rund 36.000 PV-Module mit jeweils 405 Watt Nennleistung vom chinesischen Herstellers Talesun errichtet. Mit einer Gesamtleistung von 14,7 MW kann das Solarkraftwerk damit zukünftig rechnerisch 6.750 Zwei-Personen-Haushalte pro Jahr versorgen.

Die Bauausführung – von der Zuwegung bis zur Übergabestation – hat die französische Unternehmensgruppe Bouygues SA übernommen. Die Bauleitung erfolgte durch P&T Technologie. Das Projekt erhielt vor zwei Jahren den Zuschlag, der Bau hatte im Januar dieses Jahres begonnen. Der produzierte Strom erhält eine Vergütung von 5,15 Cent pro kWh, die für 20 Jahre gesichert ist. Der prognostizierte Jahresertrag liegt bei ca. 16,2 Millionen kWh.

Uta Kanira, Projektleiterin bei Energiequelle, ist stolz auf das Photovoltaik-Solarpark-Projekt: „Mit der Realisierung von Decize haben wir erfolgreich auf bewährte und erfahrene Partnerschaften gesetzt. So konnten wir in enger Zusammenarbeit auch mit den logistischen Herausforderungen des Überseetransportes der Module umgehen und den Zeitplan sicher einhalten. Mit den Erfahrungen dieser erfolgreichen Umsetzung kann es nun in die folgenden Projekte gehen. Dennoch: das Erste ist und bleibt für alle Beteiligten etwas Besonderes.“

Energiequelle hat in den vergangenen Jahren bereits Photovoltaik-Projekte in Deutschland, Spanien und Italien umgesetzt. Das Unternehmen hat aktuell die Betriebsführung für 22 Anlagen inne.

20.7.2021 | Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH