56-MW-Agri-Photovoltaik-Park in Mecklenburg-Vorpommern geplant

Der Photovoltaik-Entwickler DVP Solar hat die Zustimmungen für einen Agri-Photovoltaik-Park in Mecklenburg-Vorpommern von den betroffenen Gemeinden erhalten.

DVP Solar, ein auf die Entwicklung von Photovoltaik-Großprojekten in Europa und Lateinamerika spezialisiertes Unternehmen, hat den Aufstellungsbeschluss für ein neues Photovoltaik-Projekt im Landkreis Nordwestmecklenburg erhalten. Das zusammenhängende Projekt besteht aus zwei Solarkraftwerken und befindet sich in den Gemeinden Bobitz und Metelsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Der Agri-Photovoltaik-Park soll auf einer Fläche von rund 71 Hektar entstehen und eine maximale Leistung von 56 MW haben. Dies ermöglicht eine Produktionskapazität von rund 66.500 MWh pro Jahr. Um möglichst effizient zu arbeiten, ändern die Solarmodule dank der Trackertechnologie ihre Position und sind dadurch ständig der Sonne zugewandt.

Einer der größten Agri-Photovoltaik-Parks Deutschlands

Bei den beiden Solarkraftwerken handelt es sich um eines der aktuell größten Agri-Photovoltaik-Projekte in Deutschland. Agri-Photovoltaik-Anlagen ermöglichen eine Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen, nämlich für die Erzeugung von sauberer Energie bei gleichzeitiger Nutzung als Weideland oder Getreideanbaufläche, in diesem Fall von Weizen und Gerste. Weitere positive Effekte bei der Agri-Photovoltaik: Die Solarmodule schützen die Nutzpflanzen und das Vieh vor Starkregen, Hagel, Frost und Dürre, und verbessern die Wasserspeicherkapazität des Bodens.

Das neue Agri-PV-Projekt ist eines von sechs fortgeschrittenen Projekten in Mecklenburg-Vorpommern von DVP Solar. „Mit diesem sechsten Projekt in Deutschland, für das wir einen Aufstellungsbeschluss erhalten haben, geht unsere Expansion weiter“, sagt Lukas Chmielewski, Geschäftsführer von DVP Solar in Deutschland. Neben den fortgeschrittenen Projekten in Mecklenburg-Vorpommern, befinden sich weitere Projekte des Unternehmens im Bauleitplanverfahren. „Wir sind dabei, in verschiedenen Regionen Deutschlands zu expandieren. Aktuell projektiert DVP Solar Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 550 MW“, sagt Chmielewski. Weitere Projekte sollen folgen.

Ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern baut Vattenfall aktuell einen Agri-Photovoltaik-Park, der mit 79 MW der bisher größte in Deutaschland sein soll.

Quelle: DVP Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH