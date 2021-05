Im brandenburgischen Schönfeld (Landkreis Prignitz) hat der Projektentwickler Energiequelle GmbH einen Solarpark 2,75 Megawatt auf einer Konversionsfläche in Betrieb genommen.

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage ist auf einer ehemaligen Deponie entstanden. Die Konversionsfläche hat eine Größe von insgesamt 3,5 Hektar. Knapp vier Monate nach Beginn der Bauarbeiten ist die Anlage jetzt am Netz. Mit einer Leistung von 2,75 MW erwartet Energiequelle für den Solarpark einen Jahresertrag von 2,7 Mio. kWh. Somit könnte die Anlage rechnerisch etwa 850 Drei-Personen-Haushalte versorgen.

Energiequelle baut Solarpark mit regionalem Team

Am den Solarpark-Bauarbeiten seien ausschließlich Unternehmen aus der Region beteiligt gewesen, betont die ebenfalls in Brandenburg beheimatete Energiequelle GmbH in einer Pressemitteilung. Beispielsweise kommt die Unterkonstruktion der Anlage aus Berlin und das Montageteam stammt aus Rostock. Die dafür notwendigen Ausgleichsmaßnahmen hat ein Planungsbüro aus der Prignitz organisiert.

Ole Martens, Projektleiter der Energiequelle, freut sich auch über die sehr gute Zusammenarbeit mit der Agrargenossenschaft Quitzow, der Stadt Perleberg und den regionalen Unternehmen: „Trotz Corona-Pandemie konnten wir den Park planmäßig in Betrieb nehmen. Darüber bin ich sehr froh und ich danke allen Beteiligten für ihren hohen Einsatz.“

Die jüngst auf 300 Mitarbeiter angewachsene Energiequelle GmbH baut nach eigenen Angaben aktuell Parks mit einer Leistung von insgesamt 15,5 MW, unter anderem in Frankreich. Die Inbetriebnahmen sind noch für dieses Jahr geplant.

26.5.2021 | Quelle: Energiequelle GmbH | Solarserver

