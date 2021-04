Photovoltaik: Projektierer Energiequelle stellt dreihundertsten Mitarbeiter ein

Allein dieses Jahr hat die Energiequelle GmbH bis jetzt 21 Neueinstellungen verzeichnet. Im April hat der Projektierer nun die Mitarbeiterzahl von 300 erreicht.

Energiequelle hat im April die Marke von 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der Einstellung sechs neuer Kollegen geknackt. Energiequelle ist ein international tätiger Projektierer und Betriebsführer für Windenergie-, Biomasse- und Photovoltaik-Anlagen mit Hauptsitz in Brandenburg. Knapp die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet im brandenburgischen Kallinchen, 125 Mitarbeiter in den 10 weiteren Standorten in Deutschland, 9 in Finnland und knapp 30 in Frankreich.

Angefangen hat Energiequelle 1997 mit drei Mitarbeitern, 20 Jahre später waren es bereits über 200. Durch das starke Wachstum in den letzten vier Jahren ist die Mitarbeiterzahl heute bereits auf 300 angewachsen. Allein dieses Jahr verzeichnet Energiequelle bis jetzt 21 Neueinstellungen.

Gleichzeitig freut sich das Unternehmen über viele langjährige Mitarbeiter. So fanden seit Dezember letzten Jahres bereits fünf 20-jährige Firmenjubiläen statt. Weitere 20 Prozent der Mitarbeiter sind länger als 10 Jahre im Unternehmen beschäftigt. Zusätzliche Urlaubstage und Prämienzahlungen sind dabei Benefits für langjährige Kollegen.

Geschäftsführer Michael Raschemann ist stolz auf das Wachstum und die Atmosphäre in seinem Unternehmen: „Trotz der Größe, die wir inzwischen erreicht haben, herrscht ein familiäres Klima und ein persönliches Miteinander. Das ist mir sehr wichtig und schweißt uns in unserer gemeinsamen Mission zusammen.“

Die Energiequelle GmbH ist als Projektierer und Betriebsführer von Windenergie-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerken und Speichern international aktiv. Hauptsitz des Hauses ist Kallinchen bei Berlin, weitere Standorte befinden sich in Bremen, Oldenburg, Hannover, Putlitz, Penzing, Erfurt, Dresden, Rostock, Leipzig, Guntersblum sowie Rennes, Dijon und Royan (Frankreich) und Helsinki (Finnland). Energiequelle hat mehr als 750 Anlagen ans Netz gebracht und betreut über 1.400 MW in der Betriebsführung. Bis 2024 will das Unternehmen in weiteren Ländern Fuß fassen und sein Wachstum kontinuierlich vorantreiben.

6.4.2021 | Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH Energiequelle