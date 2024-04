Sunlit: Solarcarport zum Selberbauen

Der Twin Solar Carport Solardrive von Sunlit verfügt über 5,16 kW Leistung und kann mit bis zu 17,2 kWh Speicherkapazität ausgestattet werden.

Der Photovoltaik-Anbieter Sunlit hat ein Solarcarport zum Selberbauen auf den Markt gebracht. Der Twin Solar Carport Solardrive verfügt mit zwölf Solarmodulen à 430 W Leistung in der Standardausführung über insgesamt 5,16 kW. Somit bietet der Solarcarport nicht nur Schutz für das Fahrzeug, sondern versorgt dieses gleichzeitig mit nachhaltigem Strom. Dank seiner Größe ist er in der Regel genehmigungsfrei und bietet dennoch ausreichend Platz für zwei Stellplätze. Zudem kann man ihn einfach selbst aufbauen und die dazugehörige Mini-PV-Anlage ist steckerfertig. Das heißt laut Hersteller, dass man kann sie ohne Elektriker in Betrieb genehmen kann.

„Mit unserem Twin Solar Carport Solardrive können Besitzer von Elektroautos bequem und gleichzeitig witterungsgeschützt ihr Fahrzeug mit eigener Solarenergie laden. Und das Tag und Nacht“, sagt Sunlit Solar Geschäftsführer Chengyuan Zhai. In Kombination mit dem Sunlit Solarspeichersystem BK215 sowie den Erweiterungen B215 ist zudem pro Speicherturm eine Speicherleistung von 8,6 kWh möglich. Da man den Solarcarport mit bis zu zwei kompletten Speichertürmen ausstatten kann, bietet er eine maximale Speicherleistung von 17,2 kWh. Um das Elektrofahrzeug zu laden, gibt es eine Wallbox mit dazu – ein Hinzuziehen von Fachhandwerkern ist nicht nötig. „Die steckerfertig begrenzte Ladeleistung von 3,6 kW kann ein Elektriker allerdings auf 11 kW erweitern. So lädt ein mittelgroßes E-Auto in etwa vier bis fünf Stunden“, so Zhai.

Solarcarport zum Selberbauen flexibel erweiterbar

Dank der modularen Ausstattung kann man das System individuell nach den eigenen Wünschen zusammenstellen. Der Carport besteht aus einem Aluminium-Untergestell mit Trapezblechdach. Aufgrund seiner Größe von einer Grundfläche von unter 30 m2 und Abmessungen von 5,28 x 3,0 x 3,16 Metern, benötigt der Solardrive laut Hersteller keine Baugenehmigung. Trotzdem sollte man sich im Vorfeld über die genauen Bestimmungen in der Gemeinde informieren, rät das Unternehmen.

Der Solar-Carport eignet sich aber nicht nur für Besitzer:innen von Elektrofahrzeugen, sondern er kann auch als Alternative zu einer Dachsolaranlage dienen. So lassen sich zum Beispiel auch Elektrorasenmäher, Teichpumpe oder E-Bike direkt über die im Speicherturm integrierten 220V Steckdosen laden. Dank des bidirektionalen Wechselrichters kann der Strom in den Speicher und in das Stromnetz des Hauses eingespeist oder der Speicher aus dem Hausnetz geladen werden. In Kombination mit einem zusätzlichen Shelly-System, einem smarten Stromverbrauchsmessgerät, das man im Sicherungskasten installiert, kann man die erzeugte Solarenergie sowie den Stromverbrauch optimal einsehen.

Über die Sunlit Solar App lässt sich die Energiegewinnung, der Verbrauch und der eigene Autarkiegrad überwachen und steuern. So soll die gewonnene Energie nicht einfach im Stromnetz verloren gehen. Laut Anbieter ist sogar eine Nulleinspeisung erreichbar. Außerdem verfügt der Solardrive über eine sogenannte „Inselfunktion“: Sollte der Strom also einmal ausfallen, kann der Speicher Endverbrauchergeräte weiterhin versorgen.

Der Twin Solar Carport Solardrive ist beim Globus Baumarkt und versandkostenfrei online erhältlich.

Quelle: Sunlit Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH