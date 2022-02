Q Cells führt leistungsstärkere Module Q.Peak Duo G10 ein

Foto: Q Cells Die neuen Solarmodule der Q.Peak Duo GS10-Serie von Q Cells

Solarmodulhersteller Q Cells will den europäischen Märkte in diesem Monat leistungsstärkere Solarmodule anbieten, wenn die Q.Peak Duo-G10-Serie auf dem gesamten Kontinent in den Verkauf geht.

Der deutsch-koreanische Photovoltaikproduzent Q Cells führt seine neuen Solarmodule der Serie Q.Peak Duo-G10 ein. Wie das Unternehmen mitteilte, baut die neue G10 Modulgeneration auf den technologischen Errungenschaften seines Vorgängers auf. Es biete außerdem dank der größeren M6-Wafer mehr Leistung. Für Freiflächenanlagen liefert das 156-Halbzellenmodul – das Q.Peak Duo XL-G10– bis zu 495 Watt Peak (Wp). Das sind bis zu 20 Prozent mehr Modulleistung als ein Standardmodul mit 156 Halbzellen. Q Cells ist auch der Hersteller der Solarzellen. Die kleinere Version mit 132 Halbzellen – das Q.Peak Duo ML-G10 – liefert ferner eine Leistung von bis zu 415 Wp und ist damit eines der leistungsstärksten Aufdachmodule für Installationen auf Wohngebäuden. Dieses Modul erhielt außerdem das Quality Controlled PV-Zertifikat des TÜV Rheinland (QCPV). Sowohl die 132-Halbzellen- als auch die 156-Halbzellen-Version der neuen Serie böten Wirkungsgrade von 20,9 Prozent bzw. 21,6 Prozent dank der hauseigenen Q.antum Duo Z-Technologie. Die verwendete Zero-Gap-Technologie ermöglicht dabei eine Zell-Anordnung, die den Raum zwischen den Zellen eliminiert, um mehr Sonnenenergie einzufangen. Mit einer höheren Ausbeute pro Fläche trägt die neue Serie dazu bei, die Kosten der Systembilanz (BOS) für den Kunden weiter zu senken. Daniel Jeong, CTO von Q CELLS, sagte: „In der Solarbranche gibt es einen eindeutigen Trend zu größeren Zellen auf Basis von M6- und neuerdings auch M10-Wafern. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat Q Cells die Q.Peak Duo-G10-Serie entwickelt. Die größeren Abmessungen bedeuten, dass jedes einzelne Modul einen sehr hohe Energieertrag aufweist – ergänzt durch die Zero-Gap-Zellenanordnung, um höchste Effizienz und Leistung zu gewährleisten.“ Die schwarze Version der G10-Serie wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Europa erhältlich sein. 15.2.2022 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH