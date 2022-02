SC Freiburg mit größtem solarem Fußballstadiondach

Das neue Stadion des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg bekommt eine PV-Anlage. Sie hat eine Spitzenleistung von 2,4 Megawatt (MW).

Der SC Freiburg wird in Kürze das nach eigenen Angaben weltweit grösste Solarkraftwerk auf einem Fussballstadiondach beherbergen. Darüber berichtet der Solarzellen- und -modulproduzent Meyer Burger. Das Schweizer Unternehmen setze das Projekt mit der Badenova ab Mai 2022 um. Künftig soll die Photovoltaik auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern auf dem Dach des Europapark-Stadions rund 2,3 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produzieren. Bereits das alte Schwarzwaldstadion besaß eine PV-Anlage auf dem Dach. Der SC Freiburg spielt mittlerweile aber in einer neuen größeren Sportstätte.

Die Anlage mit einer Spitzenleistung von 2,4 Megawatt deckt rechnerisch den prognostizierten Energiebedarf der Breisgauer Kicker – und das CO2-neutral. Dafür liefert Meyer Burger über 6.000 Hochleistungssolarmodule. Meyer Burger konnte sich mit einem attraktiven Bündel von Produktvorteilen gegen asiatische Hersteller von Standard-Solarmodulen durchsetzen. ‚Um sowohl den hohen Nachhaltigkeitsansprüchen der Stadt Freiburg und des Sportclubs als auch unserem eigenen Anspruch nachzukommen, setzen wir bewusst auf Hochleistungs-Module, die in Deutschland hergestellt werden‘, so Badenova-Vorstand Heinz-Werner Hölscher.

Der Bau des hochmodernen Solarkraftwerks zeige, dass Energiewende, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Spitzensport zusammengehörten, sagt Moritz Borgmann, Chief Commercial Officer (CCO) bei Meyer Burger. Denn Stadien eigneten sich aufgrund der grossen schattenfreien Flächen besonders für eine nachhaltige, dezentrale Energieerzeugung aus Sonnenenergie. „Die Solarenergie bietet viel Potenzial, um unter Nutzung von bereits bebauten Flächen Emissionen zu senken“, so Borgmann.

Besonderen Wert legt Meyer Burger auf eine nachhaltige Produktion. Als einziger Hersteller produziert Meyer Burger nicht nur Solarmodule, sondern mit den Solarzellen auch den technologischen Kern des Moduls ausschliesslich in Deutschland, an Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt. „Unsere Produkte werden mit 100 Prozent erneuerbaren Energien nach höchsten Sozial- und Umweltstandards produziert“, sagt Borgmann. „Zum Beispiel verzichten wir in der Produktion konsequent auf giftiges Blei und arbeiten bevorzugt mit lokalen Herstellern und Lieferanten zusammen.“

