Notus energy baut Anlagenbestand kräftig aus

Die im Management von erneuerbaren Energien aktive Notus energy Service GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Der Anlagenbestand hat sich auf 554 Megawatt (MW) mehr als verdoppelt.

Die Notus energy Service GmbH & Co. KG konnte ihren Anlagenbestand im zurückliegenden Jahr deutlich ausweiten. Wie das Potsdamer Unternehmen mitteilte, stieg die installierte Leistung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen in der Betriebsführung und im Asset-Management um 214 Megawatt auf 554 Megawatt.

„Wir bieten Service für Anlagen im Eigenbestand der Notus-Gruppe wie für die Anlagen anderer Betreiber“, sagt Hannes Otto, Geschäftsführer der Notus energy Service GmbH & Ko KG. Kernkompetenz seien die Betriebsführung und das Asset-Management für Anlagen in Deutschland und Europa.

Größter Windpark des Kosovo

Zu den neu in die Betriebsführung aufgenommenen Anlagen gehören neben Windparks in Deutschland auch Windparks und Solarkraftwerke in Frankreich und im Kosovo. Der Windpark Selac im nördlichen Kosovo ist dabei als größter Windpark des Landes ein wesentlicher Bestandteil der Energieversorgung des Balkan-Staates. Die 27 Windräder haben ferner eine Leistung von rund 102 Megawatt und versorgen mehr als 100.000 Haushalte des 1,9-Millionen-Einwohner Landes. „Sowohl gegenüber der Republik Kosovo als auch gegenüber dem Eigentümer tragen wir hier eine besondere Verantwortung“, sagt Otto. Die 27 Anlagen sind die bisher größte ausländische Direktinvestition seit Gründung des Balkan-Staates.

Solar und Wind in Frankreich

In Frankreich hat Notus zudem die Betriebsführung und das Asset-Management des Windparks Plaine d‘Estrées bei Compiègne übernommen. Der Windpark mit neun Anlagen hat eine Nennleistung von 22,5 Megawatt. Neu im Bestand ist auch das Solarkraftwerk Baraize in Zentral-Frankreich. Die Anlagen mit knapp 16 Megawatt wurden auch mit Hilfe der Beteiligungsplattform Lendosphere finanziert. Etwa 200 Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Gemeinden konnten sich somit mit mehr als 1,1 Mio. Euro am Bau des Solarkraftwerks beteiligen.

In Deutschland hat Notus im vergangenen Geschäftsjahr außerdem fünf Windparks mit zusammen 73 Megawatt neu in die Betriebsführung integriert. Das mit 43 Megawatt größte Windparkprojekt „Günthersdorf II“ befindet sich in Brandenburg südlich von Frankfurt (Oder). Im bayerischen Ansbach kam eine Einzelanlage mit einer Nennleistung von 3,6 Megawatt neu in die Betriebsführung.

Zu den Aufgaben gehört unter anderem die laufende technische Überwachung der Anlagen hinsichtlich Performance, Verfügbarkeit und genehmigungsrelevanter Vorgaben. Die Arbeit im Asset Management reicht von der laufenden Buchhaltung einschließlich der Jahresabschlussvorbereitung bis zu detaillierten Liquiditätsplanungen und Vertragsoptimierungen.

Für 2022 rechnet Otto ferner mit einem weiteren Wachstum. Die Notus energy Construction habe die ersten Termine für die Übergabe weiterer Windparks in die Betriebsführung bereits vereinbart. Ebenso sei ein Umzug in größere Räume geplant, die in Zukunft dann auch die erweiterte Leitwarte aufnehmen sollen.

18.2.2022 | Quelle: Notus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH